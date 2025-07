Peugeot 208 disponível por menos de R$ 80 mil com taxa zero

A busca por carros com motor 1.0 está em alta, especialmente após as novas regras do IPI que o governo anunciou. Mas nem todos os modelos se encaixam nessa linha. Um exemplo é o Peugeot 208, que é feito na Argentina. Isso não impede que ele esteja com preços especiais, além de opções de financiamento com taxa zero para quem dá uma entrada maior.

Falando sobre valores, o Peugeot 208 Active 1.0 2025, que normalmente está na faixa de R$ 91.990, pode sair por R$ 74.490 se você optar por pagamento à vista e ainda der um carro usado na troca. Caso você não tenha um usado para trocá-lo, ele estará disponível por R$ 81.490 ou, se preferir financiar, com uma entrada de R$ 57.043 e 12 parcelas de R$ 2.366,96. Já o 208 Style 1.0 custa R$ 103.990, mas pode ser adquirido por R$ 90.490 via troca de carro usado ou R$ 93.490 sem troca — mas esse preço não inclui financiamento com taxa zero.

Desempenho e Equipamentos

Os dois modelos compartilham um motor 1.0 aspirado que oferece entre 71 e 75 cv, com torque de 10 a 10,7 kgfm, e um câmbio manual de cinco marchas. O 208 Active já vem bem equipado, com 4 airbags, volante regulável em altura e profundidade, ar-condicionado e sistema de som com Bluetooth. Se você gosta de tecnologia, a versão Style é mais chamativa, com faróis em LEDs, um teto panorâmico e uma tela de 10″ no sistema multimídia, que também permite espelhamento sem fio — perfeito para quem costuma usar o celular enquanto dirige.

E se você está em busca de um pouco mais de emoção ao volante, o 208 também tem versões com motor 1.0 turbo que podem alcançar até 130 cv. Os preços dessas versões começam em R$ 113.990 para a Allure e vão até R$ 128.990 na versão GT, sempre com câmbio automático CVT que simula 7 marchas.

Quem já ficou preso no trânsito em horas de pico entende bem como um câmbio esperto pode fazer a diferença na experiência de dirigir. Por isso, vale a pena considerar essas opções, especialmente se você procura um carro que alie economia e tecnologia.