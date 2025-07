Peugeot 2008 GT tem desconto de R$ 24.043 para PcD

O Peugeot 2008 GT está disponível para o público PcD em julho, e a oferta é bastante atraente. Este SUV, que já é uma escolha popular, pode ser adquirido com isenção total de IPI e ainda tem um bônus especial da montadora. A versão em questão é o modelo 2025, na elegante cor Preto Perla Nera, e vem sem opcionais, o que simplifica a escolha.

Esse movimento faz parte do programa Autonomy, que foi criado especialmente para atender clientes com mobilidade reduzida que necessitam de um carro novo. Para justificar a compra, basta apresentar um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran, confirmando a deficiência e a necessidade de adaptações para o transporte.

Descontos e Preço Atraente

O preço original do Peugeot 2008 GT está marcado em R$ 173.990,00. No entanto, para quem tem direito à isenção, o carro sai por R$ 149.947,00. Isso significa um super desconto de R$ 24.043,00. E esse valor foi confirmado pelo portal Fipe Carros, após contato com a concessionária Peugeot Jelta Riviera.

É interessante notar que, entre janeiro e junho de 2025, o Peugeot 2008 teve 6.620 emplacamentos. Ele aparece no mercado competitivo dos SUVs, onde o Volkswagen T-Cross lidera com 44.532 unidades, seguido do Honda HR-V com 32.004 e o Hyundai Creta com 31.182 unidades. Tempos desafiadores para quem está no meio de tantas opções.

Desempenho e Conforto

O Peugeot 2008 GT é movido por um motor 1.0 turbo, que entrega 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático do tipo CVT simula sete marchas, proporcionando trocas de marcha suaves e confortáveis. Quem já pegou estrada em um carro com câmbio assim sabe como isso faz a diferença em longas viagens.

Além disso, o SUV foi construído sobre a nova plataforma CMP, que trouxe algumas melhorias significativas. O carro ganhou 14 cm no comprimento, agora atingindo 4,30 metros, e também aumentou a largura e a altura. O entre-eixos subiu para 2,60 m, resultando em mais espaço interno.

E quem não adora um porta-malas generoso? O 2008 agora oferece 434 litros de capacidade, o que é 30 litros a mais que a versão anterior. Isso significa mais espaço para as compras do mês ou para aquela viagem no fim de semana com a galera.

Tabela de Preços para PcD

Aqui vai um resumo das configurações para facilitar a sua vida:

Configurações Preço de tabela Preço para PcD Descontos GT T200 R$ 173.990,00 R$ 149.947,00 R$ 24.043,00

Se você está à procura de um SUV completo, com desempenho bacana e um bom espaço, o Peugeot 2008 GT pode ser uma excelente pedida.