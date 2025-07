Onix Plus LTZ tem desconto de R$ 28,6 mil para PcD

O Chevrolet Onix Plus LTZ 2026 chegou com um visual renovado e muita modernidade! A frente do carro passou por um redesign que chama a atenção, enquanto as laterais e a traseira mantêm a essência que conquistou tantos motoristas. E se você é do tipo que aproveita oportunidades, a Chevrolet está com uma oferta imperdível para pessoas com deficiência (PcD) durante sua campanha de vendas diretas em julho.

Normalmente, o Onix Plus LTZ 1.0 Turbo automático sai por R$ 130.940, mas para quem tem direito à isenção, o valor vai para apenas R$ 102.290 — uma economia de R$ 28.650! Isso foi confirmado pelo buscador de preços e não dá pra perder essa chance.

Quem se interessar pode dar um pulinho em qualquer concessionária Chevrolet. É legal conversar com os vendedores sobre as condições e documentações necessárias para garantir toda a isenção, além de tirar dúvidas sobre pagamentos e financiamentos. Afinal, cada detalhe conta na hora de escolher seu próximo carro.

O Onix Plus não decepcionou no mercado: entre janeiro e junho de 2025, foram 21.560 emplacamentos. Para se ter uma ideia, o Toyota Corolla ficou em primeiro lugar no ranking dos sedãs, com 18.399 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen Virtus e o Fiat Cronos.

Agora, falando das características do Onix Plus LTZ, ele vem recheado de itens que tornam a experiência ao volante bem agradável. Tem direção elétrica progressiva, ar-condicionado, seis airbags e todos os sistemas de segurança que se espera de um carro moderno, como controle de tração e estabilidade. Os faróis Full-LED são outro ponto alto, principalmente à noite, e com o sensor de estacionamento traseiro, é bem fácil arrumar vaga.

Por dentro, o carro não decepciona com um painel digital de 8″ e uma central multimídia de 11″, perfeita para atender ao que você precisa. Os bancos têm revestimento parcial em couro, e o sistema de som é de qualidade — enfim, o pacote ideal para quem gosta de curtir uma trilha sonora durante os trajetos.

O motor 1.0 turbo flex de três cilindros é eficiente, embora tenha passado por uma redução de potência para se ajustar ao programa “Carro Sustentável”. Agora, são 115 cv, mas o torque permanece forte. O câmbio automático de seis marchas garante conforto em viagens longas e no dia a dia.

Uma novidade nessa linha 2026 é a correia dentada, agora com uma composição mais resistente, trazendo maior confiabilidade na manutenção do carro. Isso é ótimo para quem quer rodar tranquilo sem se preocupar com problemas inesperados.

Repare como a Chevrolet está atenta às necessidades dos motoristas com essa nova versão.

Para quem se interessar, aqui vai um resumo dos preços:

| Versões | Preços de Tabela | Preços para PcD | Descontos |

|————————–|——————-|——————|————-|

| LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 130.940,00 | R$ 102.290,00 | R$ 28.650,00|

Vale a pena dar uma conferida!