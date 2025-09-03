Mundo Automotivo

Omoda 5 híbrido tem detalhes divulgados e lançamento em dezembro

Novo Omoda 5 híbrido tem mais detalhes revelados e chega até dezembro

O novo Omoda 5 HEV, a versão híbrida do SUV que já conquistou espaço no mercado como totalmente elétrico, está chegando com tudo. A marca, que faz parte do grupo Chery, anunciou que o lançamento acontecerá ainda em 2025 e já deixou os entusiastas em polvorosa. Imagine só: um SUV que combina o estilo moderno com a eficiência da motorização híbrida!

Ao que parece, o Omoda 5 HEV vem com um design ousado que promete chamar atenção nas ruas. Ele traz linhas arrojadas e um toque futurista que, segundo a fabricante, redefine o que entendemos por estética no segmento. E como a gente adora um SUV que se destaca por cores únicas, são quatro opções para escolher: Branco Arctic, Prata Alya, Preto Andromeda e Cinza Centaurus, com algumas delas ainda podendo ganhar teto preto. Visualize só um desses na sua garagem!

Falando um pouco mais sobre o motor, o modelo conta com um motor 1.5 turbo e um sistema elétrico que não exige recarga na tomada. Juntos, eles entregam uma potência de 203 cv e 31 kgfm de torque. Isso significa que, mesmo em um engarrafamento, você pode contar com um desempenho ágil e eficiente. Afinal, quem quer ficar parado, não é mesmo?

Por ser um SUV compacto, com 4,40 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,61 metros, o Omoda 5 HEV se posiciona como uma excelente opção de entrada na linha, logo abaixo da versão elétrica, que já inicia a partir de R$ 209.990. O que muitos não sabem é que um dos destaques desse modelo é a suavidade na transição entre os modos de propulsão, o que promete um passeio super tranquilo. Imagine rodar silenciosamente pelas ruas, apreciando a paisagem!

Com tantos pontos positivos, ele tem tudo para rivalizar com outros SUVs do mercado, como o Toyota Corolla Cross HEV. A Omoda quer oferecer uma opção que não só atende ao desejo por um carro moderno, mas que também representa uma escolha econômica, sem abrir mão do estilo. Como amante de carros, é sempre bom ver novidades que agregam valor ao que já temos na estrada.

