Novo logotipo da Range Rover gera polêmica na estratégia da Jaguar

A JLR, que já foi conhecida como Jaguar Land Rover, está se reinventando como um verdadeiro conglomerado de marcas de luxo. Além da icônica Jaguar, agora temos a Range Rover, a Defender e a Discovery, que estão ganhando personalidade própria, deixando de ser só filhotes da Land Rover. Essa transformação é acompanhada de um novo logotipo da Range Rover, mas calma, você não vai vê-lo nos carros, e posso dizer que isso é um alívio!

O Autocar mostrou essa novidade após uma apresentação recente para investidores da JLR. O novo logo consiste em dois Rs espelhados, um sobre o outro. Eles explicaram que esse motivo foi criado para ser um símbolo menor, usado em locais onde o logotipo tradicional da Range Rover não cabe — como etiquetas ou padrões repetidos. Então, relaxa, o famoso nome “Range Rover” ainda vai estar lá, bem grande no capô do seu SUV de luxo.

A Range Rover também apresentou um padrão que lembra muito aquelas bolsas de grife, tipo Goyard ou Louis Vuitton. É possível que eles usem isso em estofados ou acessórios, e, cá entre nós, isso pode dar um charme extra ao visual.

Essa não é a primeira vez que uma marca de carro muda o logo assim. A BMW fez isso há cinco anos, e agora outras marcas também estão seguindo a tendência. Recentemente, a Bentley apresentou seu novo logotipo, e a Jaguar também renovou a sua identidade visual enquanto se transforma.

Falando em transformação, a Range Rover promete um ano cheio de novidades, com um modelo elétrico para lá de aguardado a caminho. E já tem mais de 60 mil pessoas na lista de espera por ele! A boa notícia é que ele vai ter a mesma aparência do robusto Range Rover movido a gasolina, com logotipo e tudo.

Então, se você ama pegar a estrada, já imagina como esses carros vão brilhar nas ruas, né? Estamos todos ansiosos para ver o que mais está por vir!