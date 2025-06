Nissan Sentra se destaca entre os 10 mais vendidos no México

Em abril, o mercado automotivo no México deu uma pequena freada, e maio não foi diferente. Segundo dados da AMDA, a associação dos distribuidores, foram vendidos 119.961 veículos novos no mês passado. Isso representa uma queda de 0,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Mas não se preocupe! Nos primeiros cinco meses de 2025, o total de emplacamentos ficou em 593.284 unidades, uma leve alta de 0,9%. Impressionante, né? A Nissan continua reinando e vendeu 22.573 carros em maio, aumentando sua participação no mercado em 1,5 pontos percentuais. Chevrolet (15.604) e Toyota (10.974) seguem em segundo e terceiro lugares, respectivamente, com a Toyota mostrando um crescimento bacana de 10,7%. E adivinha? A Volkswagen, que sempre esteve no topo, caiu para a quarta posição pela primeira vez em um ano, vendendo 10.164 unidades.

Ranking das Marcas em Maio

Dá uma olhada no ranking, que mostra as marcas que mais venderam em maio:

| Posição | Marca | Mai. 2025 | % Mercado 2025 | Mai. 2024 | % Mercado 2024 | Var. % 2025/2024 |

|———|————|———–|—————–|———–|—————–|——————|

| 1º | Nissan | 22.573 | 18,8% | 20.825 | 17,3% | 8,4% |

| 2º | Chevrolet | 15.604 | 13,0% | 16.562 | 13,7% | -5,8% |

| 3º | Toyota | 10.974 | 9,1% | 9.916 | 8,2% | 10,7% |

| 4º | Volkswagen | 10.164 | 8,5% | 10.568 | 8,8% | -3,8% |

| 5º | Kia | 8.853 | 7,4% | 8.802 | 7,3% | 0,6% |

E a tabela ainda mostra outros detalhes legais sobre os números, mas o que importa aqui é a briga acirrada entre as marcas!

Os Destaques do Mês

Falando em vendas, o Mazda CX-30 foi o carro mais vendido entre os SUVs, atraindo 2.191 consumidores. Já o Nissan Sentra apareceu como o único sedã médio entre os dez mais vendidos, garantindo uma boa presença no ranking. E não podemos esquecer do VW Tiguan, que dobrou suas vendas em relação ao ano passado!

O novato Nissan Magnite também deu seu recado, entrando em destaque ao vender 1.977 unidades e se aproximando do irmão Kicks, que teve 2.006 emplacamentos.

Vamos dar uma olhada no ranking dos modelos mais vendidos:

| Posição | Modelo | Mai. 2025 | % Mercado 2025 | Mai. 2024 | % Mercado 2024 | Var. % 2025/2024 |

|———|———————|———–|—————–|———–|—————–|——————|

| 1º | Nissan Versa | 6.702 | 5,6% | 7.532 | 6,3% | -11,0% |

| 2º | Chevrolet Aveo | 5.167 | 4,3% | 4.798 | 4,0% | 7,7% |

| 3º | Nissan NP300 | 4.504 | 3,8% | 4.903 | 4,1% | -8,1% |

| 4º | Kia K3 Sedan | 3.695 | 3,1% | 3.271 | 2,7% | 13,0% |

| 5º | Nissan March | 2.402 | 2,0% | 2.515 | 2,1% | -4,5% |

Essa briga entre os modelos mostra que a competição está acirrada e, para nós, amantes de carros, isso é um prato cheio!

Esses números mostram uma dinâmica interessante — alguns modelos continuam a ser os preferidos dos consumidores, enquanto novos entrantes estão começando a causar impacto. Com certeza, isso merece nossa atenção e algumas test-drives no final de semana!