Nissan Sentra oferece desconto de até R$ 38,3 mil para PcD em agosto

O Nissan Sentra continua firme e forte no mercado, especialmente para o público PcD. Agora em agosto, ele é vendido diretamente pela montadora através de ofertas bem atraentes. Olha só, a montadora anunciou duas versões com preços que garantem descontos ainda mais vantajosos que os de julho. E tem mais: a isenção total de IPI e um bônus especial da fábrica tornam a compra ainda mais interessante.

Falando da versão Advance 2.0 CVT, o preço padrão é de R$ 171.890. Porém, para quem se encaixa nos critérios do PcD, o valor fica em R$ 134.590! Essa diferença já inclui uma isenção de IPI de R$ 12.235 e um bônus de fábrica de R$ 24.065, significando um desconto total de R$ 37.300. É uma baita oportunidade!

Se você está em busca de algo mais luxuoso, a versão Exclusive 2.0 CVT com Interior Premium também está irresistível este mês. O preço normal é de R$ 195.890, mas para o público PcD, o valor cai para R$ 157.590. E ainda conta com uma isenção de IPI de R$ 14.793 e um bônus de R$ 23.507, totalizando R$ 38.300 de desconto. Um carro desses com preço assim vale a pena dar uma olhada.

O primeiro passo para conseguir esse benefício é apresentar exames que comprovem a deficiência, junto com um laudo médico assinado por um profissional do Detran. Depois, é necessário passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, isso vai gerar o laudo que permite seguir com a compra com isenção. É um processo que exige um pouco de paciência, mas, no final, a economia pode ser bem significativa.

Se você está se perguntando sobre a documentação necessária para pedir a isenção de IPI, aqui está uma lista simplificada:

– Termo de curatela, caso o veículo seja comprado em nome de maiores de 18 anos sem capacidade legal.

– Formulário de solicitação de isenção de IPI da Receita Federal.

– Laudo médico e CNH especial, ambos em cópias autenticadas pelo Detran.

– Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

– Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se não declarar, apresente um comprovante de isenção ou, se for dependente, uma declaração assinada pelo responsável.

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Sob o capô, todas as versões vêm com um motor 2.0 aspirado, entregando 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. E a transmissão CVT com oito marchas simuladas garante uma resposta bem suave. Para quem curte aceleração, o Sentra vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Legal, né?

De acordo com os últimos dados da Fenabrave, o Sentra emplacou 2.515 unidades no primeiro semestre de 2025. O Toyota Corolla ainda está liderando o segmento, com 18.399 carros vendidos, seguido por um competidor inesperado, o BYD King, que fechou o período em terceiro lugar com 6.257 unidades.

Agora, se você estiver interessado nos preços das versões para PcD, aqui está um resumo:

| Configuração | Preço Geral | Preço para PcD | Descontos |

|——————————————-|——————–|——————–|——————–|

| Advance 2.0 CVT | R$ 171.890,00 | R$ 134.590,00 | R$ 37.300,00 |

| Exclusive 2.0 CVT + Interior Premium | R$ 195.890,00 | R$ 157.590,00 | R$ 38.300,00 |

E aí, gostou das ofertas desse mês? O Nissan Sentra promete agradar tanto pelo conforto quanto pela economia!