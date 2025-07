Nissan Sentra dá até R$ 27,9 mil de desconto para CNPJ

Durante o mês de julho, a Nissan está com uma oferta tentadora para empresas e produtores rurais que desejam comprar o Sentra. Essa promoção especial está disponível em todo o Brasil, mas fique atento: só têm 50 unidades com essas condições. Se você já está na estrada e precisa de um carro confortável e econômico, essa pode ser uma boa oportunidade.

Na versão Advance 2.0 CVT, o preço normalmente é R$ 171.890, mas, com essa oferta, ele cai para R$ 143.990. É um baita desconto de R$ 27.900! Já a versão Exclusive 2.0 CVT, que traz um acabamento Premium, também fica mais acessível: de R$ 195.890 por R$ 171.990, resultando em uma redução de R$ 23.900. Para quem gosta de um bom negócio, isso é música para os ouvidos!

Para quem se interessou, o ideal é procurar uma concessionária Nissan. Os vendedores estão prontos para explicar tudo sobre os requisitos, a documentação necessária e até as opções de pagamento disponíveis. Sempre bom saber, especialmente se você não quer surpresas na hora de fechar o negócio.

Falando um pouco sobre o desempenho do Sentra, todas as versões vêm equipadas com um motor 2.0 aspirado que entrega 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. Esse motor é casado a uma transmissão CVT com oito marchas simuladas. Para quem aprecia um carro que acelera bem, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos – ideal para ultrapassagens em rodovias.

De acordo com a Fenabrave, o Sentra vendeu 2.515 unidades no primeiro semestre de 2025. Embora isso seja um bom número, o Toyota Corolla continua liderando o segmento, com 18.399 unidades emplacadas. Por outro lado, o BYD King ocupa a terceira posição com 6.257 unidades vendidas. Competição acirrada por aqui!

E o que podemos esperar em termos de conforto e recursos? Na versão Advance, o Sentra já vem bem equipado. Entre os destaques estão as aletas atrás do volante para trocas de marcha, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, ar-condicionado digital de duas zonas, e piloto automático. E que motorista não gosta de um banco ajustável eletricamente?

Mas se você realmente quer um carro que impressiona, a versão Exclusive é a pedida. Com um interior mais sofisticado, ela conta com acabamento na cor Sand, teto solar, câmera 360°, alerta de ponto cego e até sistema de aquecimento nos bancos dianteiros. As rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas adicionam um toque esportivo que muitos vão adorar.

Se você está pensando em trocar de carro ou precisa de um veículo para o trabalho, o Sentra pode ser uma excelente opção, tanto por seus preços atraentes quanto pela boa lista de equipamentos. Ah, e para quem vai pegar a estrada, lembre-se sempre de verificar os pneus e a documentação antes de sair. Isso faz toda a diferença na sua viagem!