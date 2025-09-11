Nissan Sentra 2026 tem design revelado por órgão chinês

O novo Nissan Sentra, que já foi visto em várias partes do Brasil e da América do Norte, acaba de ter seu visual revelado pela MIIT, um órgão do governo chinês. Por lá, ele é conhecido como Sylphy. E não é que essa revelação aconteceu logo após a apresentação do novo Toyota Corolla? Coincidência ou não, é um bom momento para os amantes de sedãs!

Visual Novo e Ousado

Na frente, o Sentra traz faróis bem finos, com luzes de LED que se conectam à grade — uma mudança em relação ao tradicional formato em V que a Nissan usava. Ao olhar para as laterais, apesar de manter os impressionantes 2,71 metros de entre-eixos, ele apresenta novas portas e um contorno da carroceria mais fluido, especialmente na parte de trás.

Na traseira, uma lanterna grande se estende por todo o porta-malas, adicionando um toque moderno. Ela aparece em um design translúcido nas imagens vazadas, mas isso pode mudar nas versões que chegarão a outros mercados, como o Brasil. Se você é do tipo que gosta de espaço no porta-malas para as viagens de final de semana, esse Sentra tem um comprimento de 4,65 m, 1,82 m de largura e 1,44 m de altura — perfeito para carregar tudo o que você precisa!

O Que Esperar do Sentra 2026

As primeiras informações sobre o novo modelo começaram a surgir no início do ano, com um teaser que deixou muitos intrigados. O CEO da Nissan, Ivan Espinosa, confirmou que se tratava do Sentra em um evento com os concessionários dos EUA. Quando o modelo chinês apareceu, ficou claro que o novo Sentra apostará em um design mais arrojado, deixando de lado o visual mais conservador dos modelos anteriores.

Além disso, o Sentra vai passar por uma verdadeira transformação em sua configuração. Com a descontinuação de outros modelos, como o Nissan Versa no mercado americano, o foco estará ainda mais voltado para o Sentra e sua performance.

O atual Sentra tem um motor 2.0 de quatro cilindros, que entrega 151 cv e um torque de 20 kgfm, combinado com um câmbio CVT. Essa configuração deve se manter pelo menos nas versões de entrada da próxima geração. Como quem dirige muito nos Estados Unidos geralmente prefere motores aspirados de maior cilindrada, essa escolha parece acertada por parte da Nissan.

Tecnologia Híbrida em Vista

À medida que as tecnologias mais sustentáveis ganham força, é provável que o novo Sentra adote um sistema híbrido, similar ao que seu irmão chinês, o Sylphy, apresenta. Com a tecnologia e-POWER, esse modelo é impulsionado por um motor elétrico, enquanto o motor a combustão mantém a autonomia da bateria. Para quem faz muitas viagens pela cidade ou pega os engarrafamentos do dia a dia, essa pode ser uma opção que traz vários benefícios.

Se você é apaixonado por carros, certamente vai ficar de olho nas novidades que virão com o novo Sentra! Cada lançamento promete sempre trazer algo novo e emocionante para os apaixonados por automobilismo.