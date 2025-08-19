Nissan registra painel inovador do novo Sentra no Brasil

Em meio a uma reestruturação, a Nissan pode não estar no auge financeiro, mas não dá para negar que a montadora brasileira está com a bola toda no que diz respeito à renovação dos seus modelos. Um dos queridinhos da vez é o Sentra. Este sedã, que está disponível no mercado desde 2019, já teve sua nova geração flagrada algumas vezes, tanto por aqui quanto nos Estados Unidos. E a notícia boa é que o lançamento não deve demorar a acontecer!

Recentemente, a Nissan registrou no Brasil um novo projeto para o painel de instrumentos. O que chama atenção nessa novidade são as três telas digitais que aparecem nas imagens enviadas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A menor, à esquerda, parece ser o painel principal, enquanto as outras duas são provavelmente a central multimídia e uma tela para o passageiro, algo que adiciona um toque de modernidade e interação ao carro.

Uma outra informação interessante é que a parte superior do painel tem um espaço que pode indicar a presença de um Head-Up Display (HUD), aquele sistema que projeta informações essenciais diretamente no para-brisa, ajudando muito na hora de dirigir. E ainda tem mais: também foi registrada uma versão mais simples, que não conta com a terceira tela.

Nos primeiros momentos, a gente achou que essa tecnologia toda poderia aparecer no novo Nissan Kait, que vai ficar entre o Kicks Play e o novo Kicks. Porém, se até a versão mais cara não tem esse nível de modernidade, é difícil acreditar que a intermediária vá oferecer tal equipamento. Hoje, o Sentra é o modelo mais completo da linha da Nissan.

O que mais sabemos do novo Nissan Sentra?

Com essa nova geração, que já foi vista nas ruas, a Nissan pretende igualmente diversificar sua presença no mercado. Isso se dá porque seu modelo compacto, o Versa, deve deixar de ser vendido em mercados como EUA e Canadá, focando em países em desenvolvimento. Além disso, o Altima, irmão maior do Sentra, sairá de linha até o fim do ano.

Visualmente, o novo Sentra promete vir com uma frente que exibe um design arrojado, com faróis angulares, uma tendência que já aparece nos novos elétricos da Nissan e nos SUVs Kicks e Murano. Para quem adora um design diferenciado, a traseira vai contar com uma barra de luz que liga as lanternas, trazendo uma carinha mais moderna.

Por falar em design, o Sentra deve ganhar um spoiler discreto na tampa do porta-malas, que vai dar um toque esportivo sem exageros. As laterais manterão a terceira janela atrás da porta traseira, mas sem aquele detalhe preto na coluna C — que é um charme a mais.

Em termos de motorização, a atual geração já traz um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros, com injeção direta e câmbio CVT. Com esse conjunto, o carro entrega 151 cv de potência, o que já é bem respeitável. Essa configuração deve se manter nas versões mais básicas da próxima geração, principalmente com a preferência dos americanos por motores aspirados de maior capacidade ao invés dos turbinados.

Mas não se surpreenda se o novo Sentra vier com um motor híbrido. O modelo chinês, chamado Sylphy, já utiliza a tecnologia e-Power e promete trazer uma potência de 136 cv com 31 kgfm de torque, onde o motor elétrico é quem realmente faz o carro andar, enquanto o motor a combustão fica só na função de gerar energia. Legal, né?

E para quem estava sonhando com uma versão totalmente elétrica, uma boa notícia: parece que a presença de escapamentos nos flagrados descartam essa possibilidade. Então, podemos esperar que a Nissan mantenha o bom e velho motor a combustão, pelo menos por enquanto.

A nova geração do Sentra promete trazer várias melhorias, combinando tecnologia e estilo em um pacote que deve agradar os amantes de carros.