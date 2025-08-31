Nissan reduz preço do Sentra Exclusive em R$ 38 mil para PcD

O Nissan Sentra Exclusive está com uma oferta muito bacana para as pessoas com deficiência (PcD) que se encaixam nos requisitos necessários. Para quem está pensando em adquirir, a compra é feita por vendas diretas e ainda conta com isenção total do IPI, além de um bônus de fábrica. Mas, fica esperto: essa condição é válida apenas até 2 de setembro. Ah, e se você comprar, o carro só poderá ser revendido depois de 24 meses.

Esta versão topo de linha, a Exclusive 2.0 CVT com Interior Premium, está com preços ainda mais atrativos. Normalmente, ela custa R$ 195.890, mas para o público PcD, o valor cai para R$ 157.590. Isso acontece por conta da isenção do IPI, que dá um desconto de R$ 14.793, e um bônus de fábrica de R$ 23.507. Ou seja, no total, você pode economizar até R$ 38.300! Para quem dirige muito, essa é uma oportunidade imperdível.

Uma observação importante: os preços listados são para versões com pintura sólida. Caso você prefira pintura metálica, o valor sobe R$ 2.100. E se você sonhar com o visual biton (duas cores), vai precisar adicionar mais R$ 3.100 ao preço. É sempre bom lembrar que os valores podem mudar dependendo da região, então é essencial conferir.

Se você ficou interessado, a dica é dar uma passada em uma concessionária Nissan. Os consultores lá podem explicar tudo direitinho sobre os requisitos, quais documentos você precisa apresentar, prazos e as opções de pagamento.

Falando um pouco sobre o desempenho do Sentra, todas as versões vêm equipadas com um motor 2.0 aspirado que entrega 151 cv e 20 kgfm de torque. Para quem gosta de saber de números, o sedã acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Isso para quem adora sentir a adrenalina ao volante!

No quesito conforto e tecnologia, o Nissan Sentra Exclusive não decepciona. Ele vem com rodas de liga leve de 17″, controle de tração e estabilidade, além de fixações ISOFIX para cadeirinhas infantis. O ar-condicionado digital automático Dual Zone e os bancos com tecnologia Zero Gravity garantem aquele conforto a mais nos passeios.

Direção elétrica, painel com tela TFT de 7″ e piloto automático inteligente também estão entre os itens que tornam o modelo bem equipado. E para quem adora música, a central multimídia conta com rádio AM/FM, MP3, tela colorida de 8″, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, além de um sistema de som premium BOSE com 8 alto-falantes.

Se você ainda estava na dúvida, a tabela abaixo dá uma visão clara das configurações e preços para essa versão exclusiva:

| Configuração | Preço geral | Preço para PcD | Descontos |

|———————————-|—————-|—————-|—————-|

| Exclusive 2.0 CVT + Interior Premium | R$ 195.890,00 | R$ 157.590,00 | R$ 38.300,00 |

Dirigir um bom carro faz toda a diferença no dia a dia. Com o Nissan Sentra Exclusive, você tem a chance de conciliar conforto, tecnologia e um preço muito atrativo.