Nissan oferece desconto de R$ 39.700 na Frontier PRO4X para CNPJ

A Nissan Frontier PRO4X está com uma oferta especial que pode fazer a diferença para quem é empresário ou produtor rural. A montadora está disponibilizando unidades com vendas diretas, e é importante checar se a sua empresa se enquadra nas regras. Essa oportunidade vale para os modelos 24/25, zero quilômetro e com pintura sólida até o dia 5 de agosto de 2025 ou enquanto durarem as 50 unidades disponíveis. E, claro, vale a pena dar uma conferida diretamente na concessionária para ter certeza sobre os detalhes.

Se você está interessado, as concessionárias da Nissan estão prontinhas para ajudar! Elas vão te orientar sobre toda a documentação necessária, prazos e até opções de financiamento específicas para empresas e produtores rurais.

Falando em valores, a versão PRO4X AT 4×4 tem um preço sugerido de R$ 315.690,00 no mercado. Porém, para as empresas que se encaixam nos critérios, o valor desce para R$ 275.990,00, o que resulta numa economia de R$ 39.700,00! Esses preços foram confirmados pelo Fipe Carros, mas vale lembrar que podem variar conforme a região.

No motor, não tem mudança: a Frontier continua com o potente motor 2.3 biturbo diesel, com 190 cv e 45,9 kgfm de torque, sempre ligado a um câmbio automático de sete marchas. A única exceção fica por conta da versão de entrada, que traz câmbio manual de seis velocidades.

### Itens de Série

A Frontier PRO4X vem recheada de tecnologia e conforto! Entre os itens de série, temos ar-condicionado digital Dual Zone, banco do motorista com ajustes elétricos (com 8 configurações, como direção e altura), e controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante. Ah, e a direção hidráulica e o painel de instrumentos colorido de 7″ dão aquele toque de sofisticação.

Não podemos esquecer dos faróis de neblina com moldura cromada e da grade frontal com um visual bem agressivo, perfeito pra quem curte um estilo off-road. Com um rack de teto e retrovisores externos pretos, o design fica ainda mais robusto. E, para quem curte boa música, são seis alto-falantes distribuídos pelo carro, além do sistema de central multimídia A-IVI de 8″, que suporta Android Auto e Apple CarPlay.

### Oportunidade no Mercado

Por outro lado, a venda da Frontier não está tão bombando quando comparada a suas concorrentes. De acordo com dados da Fenabrave, foram apenas 313 unidades emplacadas em junho, enquanto a Toyota Hilux lidera o segmento com 4.576 unidades vendidas e a Ford Ranger vem na sequência com 2.961.

Para encerrar, aqui estão as configurações e preços na tabela para você dar uma olhada:

| Configurações | Preços Geral | Preços para CNPJ e PR | Descontos |

|—————|——————-|————————|—————|

| PRO4X AT 4×4 | R$ 315.690,00 | R$ 275.990,00 | R$ 39.700,00 |

Se você está de olho numa picape que entrega potência e conforto, a Frontier PRO4X pode ser uma excelente pedida!