Nissan lança Kicks Exclusive com desconto de R$ 17.500 para PcD

O novo Nissan Kicks Exclusive 2026 já está disponível, e promete trazer novidades que vão deixar os apaixonados por carros animados, especialmente quem se encaixa nos critérios de isenção para PcD (pessoas com deficiência). Durante a campanha de vendas diretas, que continua até o fim de julho, a montadora está oferecendo condições especiais que merecem destaque.

Para quem está na faixa de isenção, há um desconto total de R$ 17.500. Isso inclui a isenção de IPI, que fica em R$ 3.901, mais um bônus de fábrica da Nissan de impressionantes R$ 14.599. Assim, o preço de tabela do Kicks Exclusive 1.0 turbo automático, que é de R$ 182.490, pode ser reduzido para R$ 164.990. Uma baita oportunidade para quem busca um SUV com uma pegada moderna e interessante.

Se você gosta de atenção aos detalhes, sabia que o valor mencionado é apenas para as versões com pintura sólida? Se optar por uma pintura metálica ou perolizada, será necessário adicionar R$ 2.150 ao preço. E, se você se interessa pela estética de um teto bi-tono, só encontrá-lo na versão Platinum, que custa R$ 3.150 a mais. A Nissan, como sempre, ressalta que pode mudar os preços e condições sem aviso. Então, é bom ficar de olho!

Falando de desempenho, o novo motor é o mesmo que está presente no Renault Kardian – produzido pela HORSE. Ele gera até 125 cv com etanol ou 120 cv usando gasolina, com um torque de 22,4 kgfm já nas 2.500 rotações. Isso significa que ele oferece uma boa dose de potência para quem precisa de agilidade nas acelerações. O câmbio automático de seis marchas com dupla embreagem é um ponto positivo, garantindo mais eficiência ao rodar.

Além da mecânica que impressiona, o Kicks também vem com várias funcionalidades bem legais. Para quem está acostumado a dirigir, você vai adorar a partida por botão, freio de estacionamento eletrônico com função autohold, e a possibilidade de troca de marchas tanto pelo console como pelas aletas atrás do volante. Essa personalização na forma de dirigir faz diferença no dia a dia!

Na versão Exclusive 1.0T AT, as novidades são ainda mais destacadas. Faróis Full LED, volante com um toque esportivo, painel de instrumentos digital de 12 polegadas e, claro, as rodas aro 19 que dão um charme especial. Não podemos esquecer do sistema de som com seis alto-falantes, que faz qualquer viagem ficar mais divertida.

Agora, se você está pensando em como isso se traduz em termos práticos, vale lembrar que um carro que responde bem nas ruas e estradas faz toda a diferença em viagens longas, ou mesmo no dia a dia, quando o trânsito não colabora. E quem já passou por aquele engarrafamento sabe como é valioso ter um carro que entrega conforto e eficiência.

Dá uma olhadinha nas condições:

Novo Nissan Kicks Exclusive 2026 para PCD em julho:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos Exclusive 1.0T AT R$ 182.490,00 R$ 164.990,00 R$ 17.500,00

Com tudo isso, é difícil não se empolgar com as novidades do Kicks! Se você está na pegada de um SUV com bom custo-benefício e muitos recursos, essa pode ser uma chance imperdível de dar uma repaginada na sua experiência ao volante.