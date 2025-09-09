Nissan Kicks tem até R$ 20 mil de desconto para pessoas físicas

O novo Nissan Kicks já está nas ruas há cerca de três meses, mas ainda está buscando seu lugar ao sol. Ele está competindo diretamente com o Kicks Play, a versão anterior, e, enquanto abril teve um desempenho razoável em vendas, agosto não foi tão animador, deixando o modelo fora do top 3 de vendas do segmento. Para dar aquela acelerada nas vendas, a Nissan decidiu oferecer descontos bem interessantes nas diversas versões do SUV.

Com um visual atualizado, o Kicks 2026 cresceu e agora mira até SUVs médios. Ele mede 4,37 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,66 metros. O porta-malas também ganhou um bom espaço, agora com 470 litros, ideal para aquela viagem de fim de semana ou para transportar as compras do mês. O design está mais moderno, com linhas elegantes, faróis e lanternas de LED que dão um charme a mais, além das rodas que podem chegar a 19 polegadas. As lanternas traseiras se conectam por uma faixa preta, trazendo um toque de sofisticação que agrada aos olhos.

Por trás do capô, o novo Kicks também trouxe novidades. A versão Sense, por exemplo, vem equipada com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que é o mesmo do Renault Kardian. Ele entrega até 125 cv e 20,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. E quem gosta de uma direção mais leve vai adorar a nova transmissão automatizada de dupla embreagem com seis marchas, que garante trocas mais rápidas e suaves – ótima para enfrentar o trânsito das grandes cidades.

Em termos de consumo, o Kicks mostra números razoáveis. Com gasolina, ele faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Se você optar pelo etanol, os números caem um pouco para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Nada que um driver mais ágil ou uma calibragem de pneus não possa ajudar, né?

As Promoções Imperdíveis do Nissan Kicks em Setembro

A Nissan não veio para brincar e está com condições especiais para o Kicks, oferecendo descontos que podem facilitar a vida de quem está pensando em trocar de carro. Eles estão fazendo reduções significativas no preço à vista e também opções de financiamento sem juros, tornando o SUV bastante acessível no mercado.

A versão de entrada, o Kicks Sense, tem um baita desconto de R$ 20 mil, ficando com um preço de R$ 144.990 à vista se você der um usado como entrada. No financiamento, é necessário dar 70% da entrada e o restante pode ser parcelado em 18 vezes fixas, sem juros. Um bom negócio, não?

A versão Advance segue a mesma lógica: R$ 20 mil de desconto, preço à vista de R$ 155.990 e também 70% de entrada no financiamento. Já as versões mais completas, Exclusive e Platinum, contam com R$ 18 mil de desconto, saindo por R$ 164.490 e R$ 181.000 à vista, respectivamente.

E no financiamento, o modelo Exclusive exige 70% de entrada, com parcelas fixas de R$ 2.884,62. O Platinum mantém o mesmo esquema de entrada com parcelas de R$ 3.166,75. Todas as ofertas trabalham com o veículo usado como parte da negociação e, como se isso não bastasse, não há juros nas parcelas restantes.

E quem disse que não dá para trocar de carro e ainda sair ganhando?