5 cartões que oferecem mais cashback que o Nubank em 2025

A decisão do Nubank de reduzir o cashback do cartão Ultravioleta para 1,25% trouxe uma nova dinâmica para o mercado. Com isso, muitos consumidores estão de olho em alternativas que ofereçam retornos mais altos e vantajosos. Vamos explorar algumas opções de cartões com cashback que passam de 1,5% e entender quais delas podem se encaixar melhor no seu bolso.

Recuo do Nubank e efeito dominó

Desde que o Nubank anunciou essa mudança, a competição entre os bancos tem se intensificado. Agora, instituições financeiras estão oferecendo cashback maior para atrair clientes insatisfeitos. Enquanto o Nubank foca em milhas — oferecendo 2,2 pontos por dólar — existem outros cartões que garantem um retorno em reais mais interessante.

Esse movimento não só afeta a disputa entre bancos digitais e os tradicionais, mas também faz com que varejistas repensem suas promoções para manter os clientes. Clientes que antes estavam satisfeitos com suas milhas estão, de fato, reavaliando se o sistema de pontos ainda é a melhor maneira de economizar.

BTG Pactual Ultrablue oferece cashback robusto

O cartão Ultrablue do BTG Pactual devolve 1,5% em compras realizadas no Brasil e 1,7% no exterior. O melhor? Esse valor já vem em reais na fatura, além de um reembolso parcial do IOF para as compras internacionais.

Esse cartão é recheado de benefícios, como acesso ilimitado a salas VIP em aeroportos e a opção de converter cashback em pontos. Porém, ele requer uma renda alta e um relacionamento consistente com o banco, e a anuidade pode ser um pouco salgada. Mas, para quem viaja bastante, os retornos podem fazer valer a pena.

RecargaPay Mastercard Black garante 1,5% sem complicação

Se a simplicidade é o seu jogo, considere o cartão Black do RecargaPay. Ele oferece 1,5% de cashback em todas as compras quando a fatura supera R$ 5 mil. O bom é que o cashback entra no app rapidinho, e a plataforma também serve para pagar boletos e recarregar serviços.

Esse cartão tem um bom limite, que pode chegar a R$ 30 mil, e vem cheio de benefícios Mastercard Black, incluindo seguros de viagem. Só fique atento: saques não geram retorno, então vale a pena conferir os detalhes para não ter surpresas.

Banco do Brasil Altus Visa Infinite mira o segmento Private

O Altus, do Banco do Brasil, é voltado para clientes que têm pelo menos R$ 5 milhões em investimentos. Ele oferece 1,5% de cashback fixo, e os pontos não expiram. Os clientes têm acesso ilimitado a salas VIP e podem até ter isenção da anuidade se realizarem faturas acima de R$ 25 mil.

Além disso, até setembro de 2025, há uma promoção que dá até 4 pontos por dólar. Com um gerente dedicado e seguros ampliados, esse cartão é ideal para quem busca não só cashback, mas também um suporte mais personalizado.

BV Único Visa Infinite varia a taxa até 1,5%

No BV Único, o cashback começa em 0,3% e pode chegar a 1,5% se a fatura passar de R$ 10 mil. Os clientes que gastam a partir de R$ 15 mil zeram a anuidade e podem escolher se querem converter o saldo em descontos ou milhas.

O cartão também oferece um concierge, seguro-viagem e acesso a duas entradas gratuitas por ano em salas LoungeKey. Para quem não atinge o valor máximo, pode ser mais vantajoso optar por algo com uma taxa fixa maior.

Amazon Prime Mastercard devolve 5% na própria Amazon

Se você é fã de compras na Amazon, o cartão Prime pode ser uma ótima escolha. Ele devolve 5% das compras no site para assinantes Prime. Além disso, oferece 2% em farmácias e restaurantes e 1% nas demais transações, e o melhor: sem anuidade.

Os pontos são utilizados automaticamente em compras futuras, facilitando bastante a vida do usuário. Para quem compra frequentemente na Amazon, esse cartão pode se tornar um excelente aliado, especialmente nas promoções do Prime Day e Black Friday.

Quando vale migrar de cartão

Trocar de cartão pode ser vantajoso se o retorno for maior que 1,25% e seus gastos mensais se aproximarem dos critérios de isenção ou máximos de cashback. Benefícios extras, como acesso a salas VIP, também podem justificar uma anuidade maior.

Antes de sanar dúvidas, faça uma análise do que cada cartão oferece e como ele se encaixa nos seus gastos. Olhe sempre para a renda mínima, exigências de investimento e histórico com o banco.

Acumular benefícios em um único cartão pode ser uma boa estratégia, mas diversificar também traz vantagens em coberturas específicas. Fique de olho nas atualizações de regulamento e revise contratos para garantir que tudo esteja nos conformes e evite frustrações.