Nissan Kicks Platinum tem desconto de R$ 21 mil para PcD

O Nissan Kicks Platinum é o grande destaque da linha, trazendo a sua versão mais chique e refinada. Esse SUV ganhou cara nova e uma bela atualização, com um design que realmente se destaca nas ruas. E, para quem já se apaixonou pelo modelo anterior, o Kicks Play continua disponível.

Neste mês de setembro, a Nissan lançou uma campanha promocional especial para as vendas. Para facilitar a aquisição do Kicks, especialmente aos condutores com deficiência, a marca está oferecendo isenção de IPI e um bônus de fábrica que subiu R$ 2 mil em relação ao mês anterior. É uma oportunidade e tanto, não é?

O modelo Platinum 1.0T AT tem um preço sugerido de R$ 199.000, mas, para as pessoas com deficiência que se encaixam nas condições de elegibilidade, o valor cai para incríveis R$ 177.990. Isso significa uma economia de R$ 21.010! Quem não gostaria de dar uma economizada na compra do carro novo?

Aliás, vale lembrar que essa promoção é válida para carros com pintura sólida. Se você quiser uma pintura metálica ou perolizada, pode ter que desembolsar mais R$ 2.150. E se o seu desejo é a versão Platinum Teto Bi-Tone, o preço sobe mais R$ 3.150 em relação à tabela vigente. Então, é bom ficar atento a essas variações!

De acordo com a Fenabrave, o Kicks emplacou 34.282 unidades entre janeiro e agosto deste ano. Para se ter uma ideia, o Volkswagen T-Cross liderou as vendas de SUVs com 61.256 unidades, seguido de perto pelo Hyundai Creta e pelo Toyota Corolla Cross.

Falando em desempenho, o Kicks Platinum é equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que foi desenvolvido pensando em quem aprecia eficiência e potência. Ele entrega até 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, além de uma força de torque bem interessante de 22,4 kgfm a 2.500 rpm. A transmissão automática de dupla embreagem ajuda na agilidade e conforto, ideal para o dia a dia ou uma viagem mais longa.

Agora, se você está pensando em investir em um Kicks, é sempre bom ficar de olho nas condições do financiamento e nos opcionais. Na hora de escolher, é bom lembrar: muita gente se esquece de calibrar os pneus antes de pegar a estrada, mas essa simples medida pode fazer toda a diferença na segurança e no desempenho do carro.