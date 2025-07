Nissan Kicks 2026 tem desconto de até R$ 20 mil para PcD

O novo Nissan Kicks 2026 chegou ao Brasil e já é uma opção para quem precisa de um carro adaptado para pessoas com deficiência (PcD). Se você é um entusiasta de carros e gosta de saber das novidades do mercado, essa é uma boa notícia! O Kicks agora faz parte de uma linha mais acessível, fazendo companhia a modelos como o Versa e o Sentra.

Uma das melhores partes é que, além da isenção do IPI, a Nissan está oferecendo um desconto extra de 8% no preço. Por exemplo, a versão de entrada que antes custava R$ 164.990, agora sai por R$ 148.990. Já a versão topo de linha, a Platinum, passou de R$ 199.990 para R$ 179.990. Esses preços são válidos apenas para o público PcD, então se você está nessa situação, vale a pena considerar essas ofertas.

### Preços e Versões

Abaixo, uma tabela com os preços atualizados:

| Versões | Preço no Varejo | Preço para o público PCD |

|——————————-|——————|————————–|

| Sense 1.0T Flex DCT | R$ 164.990 | R$ 148.990 |

| Advance 1.0T Flex DCT | R$ 175.990 | R$ 158.990 |

| Exclusive 1.0T Flex DCT | R$ 182.490 | R$ 164.990 |

| Platinum 1.0T Flex DCT | R$ 199.990 | R$ 179.990 |

Olha que diferença! Muita gente acaba deixando de calibrar os pneus ou verificar o óleo antes de pegar a estrada, mas essas coisas ajudam muito no desempenho e na segurança do seu carro.

### O Que Há de Novo

O Kicks 2026 é um marco para a Nissan, sendo o primeiro carro a usar a nova plataforma modular CMF-B High Spec. E ele vem com um motor turbo flex de três cilindros, que é uma novidade e tanto! Esse motor proporciona 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina, entregando um torque de até 22,4 kgfm. Para quem transita bastante em cidade e estrada, pensar em um motor que responde bem é fundamental.

Esse carro também traz um câmbio automatizado de seis marchas, que promete garantir trocas de marcha suaves e eficientes. Se você já enfrentou um trânsito pesado, sabe como um câmbio ágil pode fazer toda a diferença.

### Dimensões e Consumo

O Kicks tem boas dimensões, medindo 4.365 mm de comprimento e 1.800 mm de largura, sem contar os espelhos. O entre-eixos é de 2.655 mm, sendo o maior da categoria. Isso significa mais espaço interno e conforto para os passageiros!

E não podemos esquecer do porta-malas, que é um verdadeiro camarada! São 470 litros, espaço ideal para quem gosta de viajar ou simplesmente precisa de espaço extra no dia a dia.

Sobre consumo, os dados apontam 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Já com etanol, os números são 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente. Esses detalhes fazem a diferença, especialmente se você costuma fazer viagens mais longas e quer economizar na gasolina.

O Nissan Kicks 2026 é uma proposta bem interessante para quem busca um carro moderno, com tecnologia e um bom custo-benefício, principalmente para o público PcD. Cada novo detalhe traz a promessa de uma experiência de direção mais agradável!