Catia Fonseca pode se juntar ao elenco do “É de Casa” na Globo

A apresentadora Cátia Fonseca está prestes a ser confirmada como nova integrante da TV Globo. A informação foi divulgada por uma jornalista, que revelou que as negociações para o contrato entre a apresentadora e a emissora estão nos estágios finais.

A transição para a Globo ocorreu rapidamente após Cátia anunciar sua saída da Band, onde apresentou o programa “Melhor da Tarde” por sete anos. Essa nova aproximação com a emissora carioca só se concretizou após o encerramento do contrato com o canal paulista.

### Novo Desafio: Globo e GNT

Diferentemente do que muitos especulavam, Cátia não ocupará o lugar de Ana Maria Braga ou Patrícia Poeta. O plano inicial da Globo é integrá-la ao programa “É de Casa”, exibido nas manhãs de sábado. A emissora busca aproveitar o carisma e a experiência de Cátia em programas ao vivo, afirmando que ela ajudará a fortalecer o laço com o público feminino e familiar.

Além disso, o canal GNT, que faz parte do Grupo Globo e é voltado a um público mais segmentado, especialmente feminino, tem interesse em desenvolver novos projetos com a apresentadora. Eles acreditam que a experiência de Cátia pode trazer uma nova abordagem a formatos já estabelecidos ou até criar novos programas.

### Motivos da Saída da Band

Cátia anunciou sua saída da Band há cerca de um mês e, em uma transmissão ao vivo no YouTube, explicou os motivos que a levaram a essa decisão. Ela falou sobre a falta de estrutura adequada e as limitações criativas que dificultavam a realização do programa da maneira que desejava.

Cátia comentou que já há algum tempo não contava com os recursos e a liberdade necessários para desenvolver seu trabalho. A apresentadora explicou que esse descontentamento não foi uma decisão repentina, mas sim algo que foi amadurecendo ao longo do tempo.

Reconhecida pelo seu estilo leve e espontâneo, Cátia tem uma forte conexão com o público feminino. Seu nome era frequentemente mencionado em negociações com outras emissoras, mas agora tudo indica que seu futuro profissional está mesmo voltado para a Globo.