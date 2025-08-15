Nissan Kait tem painel digital e visa Tera e Pulse – Fipe Carros

Depois de mostrar a nova geração do Kicks, a Nissan já está de olho em um novo modelo para o Brasil: o Kait. Essa belezinha vai ser produzida em Resende (RJ) e chega em 2026 para ocupar o espaço do Kicks Play, com preços variando entre R$ 120 mil e R$ 150 mil — bem abaixo da nova versão do Kicks, que começa na faixa de R$ 165 mil.

O Kait promete ser uma atualização bem legal da primeira geração do Kicks. A parte de fora vai ganhar um design renovado, inspirado nos crossovers mais recentes da marca, como o Kicks e o Qashqai europeu. As laterais vão permanecer em grande parte as mesmas, mas com rodas novas e detalhes que farão a diferença.

Se você é fã de tecnologia, vai gostar das novidades que estão surgindo. Flagras publicados pelo perfil Gessner Motors revelam que o Kait vai levar um painel digital inédito, que promete ser bem funcional. O velocímetro é menor, mas há uma tela maior para exibir informações do computador de bordo, tudo com gráficos mais simplificados. Além disso, a parte de multimídia vai contar com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, facilitando a vida dos conectados. O ar-condicionado será manual e o acabamento interno bem prático, ideal para o dia a dia.

E como está a mecânica? O Kait deve manter o motor 1.6 flex aspirado, entregando até 113 cv com câmbio CVT. Essa escolha ajuda a manter os custos baixos e garante espaço para que o novo Kicks continue como uma opção mais sofisticada.

Outra questão que está no ar é sobre os sistemas de assistência à condução (ADAS). Por enquanto, o Kicks Play conta apenas com alerta de colisão com frenagem automática. Vai ser interessante ver se essa nova plataforma conseguirá incluir mais tecnologias, como alerta de ponto cego ou piloto automático adaptativo.

O Kait terá um caráter global, mas fará sua estreia aqui no Brasil. Parte da produção será destinada à exportação para outros países da América Latina, o que é uma jogada inteligente, aproveitando a infraestrutura que já existe.

Segundo Guy Rodriguez, o presidente da Nissan América Latina, o Kait é um modelo inédito, ainda sem apresentação em nenhuma outra parte do mundo. A promessa é entregar um SUV acessível, com um visual de arrasar e equipamentos modernizados, pronto para encarar concorrentes como o Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera. Cada detalhe promete trazer mais prazer ao dirigir, especialmente em trechos urbanos e nas viagens de fim de semana.