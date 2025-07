Nissan Kait: novo SUV promete sucesso internacional como VW Tera

O novo SUV compacto da Nissan, o Kait, promete agitar o mercado global. Ele vai ocupar um espaço curioso, ficando entre o Kicks Play e a nova geração do Kicks. Recentemente, ele foi flagrado com bastante camuflagem enquanto era embarcado para a África do Sul. Isso mostra que a Nissan está com grandes planos para ele!

Fotos tiradas pelo pessoal da revista Quatro Rodas, através de um leitor anônimo, revelaram o envio de duas unidades para lá. É uma grande expectativa, mas ainda não sabemos se o Kait vai chegar ao Brasil ou se vai apenas passar por testes por lá. Um detalhe interessante é que isso indica que o SUV pode ter uma carreira internacional, algo similar ao que aconteceu com o Volkswagen Tera.

Atualmente, a linha de SUVs da Nissan na África do Sul inclui apenas o Magnite, com um preço a partir de 246.200 rands (cerca de R$ 76.243), e o X-Trail, a partir de 687.900 rands (aproximadamente R$ 213.030). O Magnite é um modelo econômico, enquanto o X-Trail é um SUV maior, perfeito para quem gosta de aventuras em família.

Com a proposta de oferecer um SUV compacto um pouco maior e mais sofisticado, o Kait provavelmente vai manter alguns elementos do Kicks Play, como o design das portas e janelas. Uma produção dele no país deve ocorrer na planta de Pretória, onde atualmente a Nissan já monta a picape Navara.

### Entre os Dois Kicks

Previsto para ser o terceiro modelo produzido na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, o Kait deve chegar em 2024 e se posicionar como uma opção intermediária na linha da Nissan. O intuito é que ele fique acima do Kicks Play, que foca no custo-benefício, e abaixo da nova geração do Kicks, que já está mais refinada e conta com motor turbo.

Além disso, como já mostrado em flagras feitos no Brasil, o Kait virá com algumas soluções que visam manter o preço acessível. Um exemplo são as rodas dianteiras, que possuem aberturas para ventilação dos freios, enquanto as rodas traseiras podem usar freios a tambor, uma medida que ajuda a manter os custos baixos.

Então, se você é um apaixonado por SUVs e está sempre de olho nas novidades do mercado, o Kait pode ser uma opção que vale a pena acompanhar. Uma coisa é certa: o mundo dos SUVs está sempre em movimento, e a Nissan parece estar pronta para dar mais um passo importante!