Nissan Frontier XE oferece desconto de R$ 33.300 para CNPJ

A Nissan está com uma oportunidade incrível para quem tem empresa ou trabalha no campo. Entre os dias 3 de julho e 5 de agosto de 2025, a picape Frontier XE, zerada e com pintura sólida, pode ser sua com um preço super especial. Essa oferta é exclusiva para pessoas jurídicas, então, se você está pensando em investir em uma nova picape, essa pode ser a hora.

Mas atenção: a oferta é limitada a apenas 50 unidades em todo o Brasil. Por isso, não vacile! Para saber mais e confirmar se sua empresa se encaixa nas regras, a melhor pedida é entrar em contato com uma concessionária Nissan.

### Preço e Economia

O preço sugerido da Frontier XE AT 4×4 é de R$ 287.290,00, mas, com essa promoção, você vai pagar apenas R$ 253.990,00. Isso é uma redução de R$ 33.300,00! O valor pode variar dependendo da sua região, mas a Nissan já confirmou que esses números são reais. É uma bela economia, né?

### Vendas e Concorrência

De acordo com a Fenabrave, no último mês, a Frontier vendeu 313 unidades, ficando atrás de seus concorrentes no segmento das picapes médias. No primeiro semestre de 2025, foram vendidas 3.913 unidades, enquanto a Toyota Hilux lidera com 4.576 unidades e a Ford Ranger vem logo atrás, com 2.961.

### Motor e Dimensões

A Frontier XE não é só bonita; ela também é forte. Vem equipada com um motor 2.3L Bi-Turbo Diesel que produz 190 cv de potência e 45,9 kgf.m de torque. Esse torque fica disponível entre 1.500 e 2.500 rpm, ideal para quem precisa de força em subidas ou para carregar peso.

Quando falamos de medidas, a picape tem 5.260 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e 1.830 mm de altura, com uma distância do chão de 249 mm, o que é bom para quem enfrenta estradas mais difíceis. Além disso, suporta uma carga máxima de 1.005 kg.

### Tecnologia e Conforto

A Frontier XE é bem equipada para quem passa bastante tempo na estrada. Ela conta com uma central multimídia de 8” que suporta Android Auto e Apple CarPlay, garantindo que você não fique desconectado. E a segurança não fica de fora: são 6 airbags, incluindo laterais e de cortina.

Ela ainda traz um ar-condicionado digital Dual Zone e um banco do motorista com ajuste elétrico em 8 posições, ideal para longas viagens. E se você já pegou trânsito ou ficou em congestionamento, vai apreciar o conforto e a praticidade dessa picape.

### Conclusão

Se você está pensando em uma nova picape, a Nissan Frontier XE é uma excelente opção, especialmente com essa promoção. Não esqueça de verificar na concessionária mais próxima e aproveitar essa oportunidade única. Ah, e sempre lembre-se de calibrar os pneus antes de pegar a estrada, isso faz toda a diferença!