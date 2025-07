Ovo marrom é mais saudável que o branco? Saiba mais.

A produção de ovos é uma parte vital da economia brasileira, e cidades como Bastos, em São Paulo, se destacam por sua grande quantidade de ovos produzidos. Para muitos, ver ovos de diferentes cores nas prateleiras dos supermercados pode gerar algumas dúvidas. E você sabia que a cor dos ovos tem tudo a ver com a genética das galinhas?

As galinhas brancas oferecem ovos com cascas claras, enquanto as de plumagem marrom ou escura costumam produzir os marrons. Essa diferença ocorre sem alterar o valor nutricional do ovo, que é sempre o mesmo, independentemente da cor da casca.

O segredo genético por trás da coloração dos ovos

A genética é a grande responsável pelas cores dos ovos. Na verdade, os ovos começam como brancos e a pigmentação acontece só no final da formação. Além das opções mais comuns, como os brancos e marrons, existem também ovos azuis e até os salpicados. Essas variações são resultado de pigmentos específicos encontrados em diferentes raças de galinhas, reforçando que a aparência não está ligada à qualidade nutricional do alimento.

Impacto do ambiente e da alimentação na qualidade dos ovos

O ambiente em que as galinhas são criadas e a dieta que recebem têm uma influência direta na qualidade dos ovos. Por exemplo, os ovos de galinhas que vivem em condições mais naturais e têm uma alimentação variada costumam ter gemas mais vibrantes.

Entretanto, pesquisas mostram que mesmo com essas diferenças na cor das gemas, o valor nutricional dos ovos de produção em massa e dos ovos caipiras se mantém semelhante. Portanto, a escolha entre um tipo ou outro se resume à preferência pessoal, sem comprometer a nutrição.

Assim, da próxima vez que você estiver no mercado, pode se sentir à vontade para escolher seus ovos preferidos, sabendo que a cor não determina a qualidade do que está na sua mesa.