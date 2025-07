Nissan começa a exportar veículos elétricos da China

A Nissan está com planos arrojados para 2026: a montadora japonesa vai começar a exportar carros elétricos fabricados na China para países do Sudeste Asiático e Oriente Médio. A ideia é aproveitar a estrutura de pós-venda que já possui nessas regiões e, claro, dar um gás na competitividade dos modelos produzidos por lá.

Entre os primeiros carros a cruzar fronteiras, está o sedã elétrico N7, que foi lançado na China em abril e já está fazendo sucesso. Com preços a partir de 119.900 yuans (mais ou menos 16.450 dólares), esse modelo é fabricado na planta de Guangzhou e foi o primeiro fruto da parceria local da Nissan. Quem se interessa por novidades no mundo automotivo vai querer ficar de olho nesse carro.

Para que o N7 possa brilhar fora da China, a Nissan precisa adaptar o software do veículo. Isso acontece porque algumas restrições de países em relação à inteligência artificial proveniente da China precisam ser contornadas. Para resolver isso, a montadora investiu na IAT Automobile Technology, que vai ajudar a desenvolver uma versão do N7 compatível com os mercados internacionais.

E tem mais! A Nissan também anunciou uma nova joint venture com a Dongfeng Motor, uma parceira de longa data. Essa nova empresa, lançada em 25 de junho, será responsável pela exportação dos veículos e terá um capital social de 1 bilhão de yuans, com a Nissan ficando com 60% e a Dongfeng, com 40%. E quem está acompanhando o mercado da China já viu que a Xiaomi YU7 também chegou com tudo, com cerca de 300 mil pedidos!

Enquanto prepara os motores para o exterior, a Nissan não vai deixar a China de lado. Eles planejam expandir sua linha por lá, incluindo a chegada de híbridos plug-in e até sua primeira picape elétrica, prevista para 2025. O mercado está pegando fogo, e a busca por inovação, especialmente em IA, está cada vez mais presente, como mostra o Onvo L90, que iniciou a pré-venda com um sistema de auto-inspeção.

Essa estratégia de internacionalização e reinvenção é parte de um grande plano da Nissan. Depois de uns anos complicados, a montadora anunciou um projeto de recuperação que inclui corte de 20 mil empregos e a redução do número de fábricas de 17 para 10 ao redor do mundo.

A ideia é focar na produção de veículos elétricos e ajustar toda a cadeia de fornecimento para acompanhar o ritmo acelerado da indústria automotiva, que está mudando com essa transição energética. E para quem está curioso sobre o que vem por aí, o Nissan Kicks Platinum 2026 promete ser um grande destaque, então fique ligado!