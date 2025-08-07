Mudanças, versões e preços do Fipe Carros

A Fiat Toro 2026 chegou com tudo! Se você é fã de picapes, vai adorar as mudanças que a nova versão trouxe. O design está mais moderno e robusto, com linhas retas que a deixam ainda mais atraente. A frente, por exemplo, ganhou uma nova grade com barras verticais e faróis full LED em todas as versões. E quem já pegou a estrada à noite sabe o quanto isso faz diferença.

Na traseira, as lanternas agora são mais horizontais e também têm iluminação em LED. A tampa da caçamba e o para-choque deram uma repaginada, trazendo um visual mais contemporâneo. A melhor parte é que as lanterna antigas a tambor foram trocadas por freios a disco, além de um novo freio de estacionamento eletrônico, que é superprático.

Agora, vamos falar do coração da Toro. Sob o capô, as opções continuam as mesmas: o motor 1.3 turbo flex com 176 cv e o 2.2 turbo diesel que entrega potentes 200 cv e 45,9 kgfm de torque. Ambos têm câmbio automático, sendo seis marchas para o flex e nove para o diesel. Embora houvesse rumores sobre um sistema híbrido, ele não foi adicionado nesta atualização.

Em termos de preço, a Fiat reajustou em R$ 2.000 todas as versões. Assim, a Endurance começa em R$ 159.490, passando pela Freedom a R$ 169.490 e chegando até a Ranch, que parte de R$ 228.490. E não se esqueça dos pacotes opcionais que oferecem uma central multimídia maior, GPS e assistentes de condução.

Falando em equipamentos, a linha 2026 caprichou. Todas as versões vêm com faróis e lanternas em LED, controle de tração e seis airbags de série. A partir da versão Freedom, você ganha câmera de ré e ar-condicionado digital de duas zonas. Para as versões top de linha, tem até bancos com ajuste elétrico e chave presencial!

O interior continua familiar, mas com tecidos e acabamentos novos. A central multimídia varia de 7 a 10,1 polegadas, enquanto o painel digital de 7” agora tem um visual mais moderno. O console central foi otimizado com mais espaço útil, além de entradas USB para quem não vive mais sem conectar os dispositivos.

Quanto ao consumo, a Toro não decepciona. Com o motor 1.3 turbo flex, você pode esperar cerca de 7,2 km/l na cidade e até 9,4 km/l na estrada, com etanol. Com gasolina, os números melhoram para 10,4 km/l e 12,8 km/l, respectivamente. E se optar pelo diesel, a média urbana fica em torno de 10,2 km/l, chegando a 13 km/l em viagens mais longas. Então, quem já se pegou em um trânsito pesado sabe como é importante ter um carro que não consome muito.

Em suma, a Fiat Toro 2026 apresenta um visual atualizado e várias melhorias que certamente agradarão os apaixonados por picapes.