Brandon Blackstock, ex-marido de Kelly Clarkson, morre aos 48 anos

Brandon Blackstock, Kelly Clarkson's Ex-Husband, Dead at 48 from Cancer
Brandon Blackstock, ex-marido de Kelly Clarkson, morre aos 48 anos

Brandon Blackstock, conhecido por ser o ex-marido da cantora Kelly Clarkson e filho da cantora Reba McEntire, faleceu aos 48 anos. A família informou que Blackstock lutou contra o câncer por mais de três anos e faleceu em paz, cercado por seus familiares. A família pediu respeito à privacidade neste momento difícil.

Recentemente, Kelly Clarkson havia compartilhado em suas redes sociais que o pai de seus filhos estava doente. Ela comentou que precisava dedicar mais tempo aos filhos, River, de 11 anos, e Remington, de 9 anos, e por isso decidiu adiar sua temporada de shows em Las Vegas. Em sua declaração, a artista expressou agradecimento ao público pela compreensão e apoio.

Brandon tinha também dois filhos de um casamento anterior, Savannah e Seth. Em 2022, se tornou avô pela primeira vez, quando Savannah deu à luz um menino chamado Lake.

Em março de 2024, Blackstock foi fotografado com os filhos em um evento familiar no Houston Rodeo, ao lado de seu irmão Shelby e da mãe, Reba McEntire, que foi casada com o pai de Blackstock, Narvel Blackstock, de 1989 a 2015.

Clarkson e Blackstock se conheceram em 2006, durante um ensaio para o Academy of Country Music Awards. Eles se reconectaram mais tarde no Super Bowl e se casaram em outubro de 2013. O relacionamento inspirou a poderosa canção "Piece By Piece" da cantora, que aborda temas de amor e estabilidade, contrastando com a infância marcada pela ausência do pai.

Após o casamento, Blackstock, que também era o gerente de Blake Shelton, começou a gerenciar a carreira de Clarkson. Ela comentou sobre suas habilidades como empresário, destacando seu talento e cuidado com os artistas que gerencia.

O casal passou por um processo de divórcio que se iniciou em 2020 e foi finalizado em 2022. Clarkson falou sobre a dificuldade da separação, especialmente com a atenção da mídia, e mencionou que as decisões não foram tomadas de forma rápida ou fácil.

Brandon Blackstock deixa quatro filhos: Seth, Remington, Savannah e River, além de um neto, Lake. Ele também é sobrevivido pelo pai, Narvel Blackstock, pela mãe, Elisa Gayle Ritter, e pelos irmãos Shelby, Shawna e Chassidy.

