Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

O mercado de motos no Brasil continua bombando! Até o dia 22 de agosto, os números mostram que a paixão dos brasileiros por duas rodas está mais viva do que nunca. A grande campeã de emplacamentos nesse mês foi a Honda CG 160, que emplacou nada menos que 30.766 unidades. Com isso, soma-se um total de 298.739 motos vendidas até agora em 2025. É ou não é impressionante?

Logo em seguida, a Honda Biz se destacou na segunda posição, com 16.087 unidades vendidas em agosto. Essa moto é conhecida por sua praticidade e conforto, ideal para quem precisa se deslocar na correria do dia a dia. Na terceira posição, temos a Honda Pop 110i, que registrou 12.437 emplacamentos. Bem pertinho dela está a Honda NXR 160 Bros, com 12.152 unidades. É quase como uma disputa entre as duas, não é mesmo?

Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i vendeu 6.958 motos, um crescimento de 7% em relação ao mês anterior. Para ter uma ideia, quem costuma pegar trânsito pesado sabe a importância de ter uma moto esperta para driblar os desafios do dia a dia. E seguindo a lista, temos a Yamaha YBR 150 com 5.890 unidades, a Honda CB 300F com 4.276, e a Honda PCX 160, que também fez bonito com 3.289 emplacamentos.

Agora, se você é fã da Yamaha, vale a pena saber que a Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.149 unidades vendidas. Já a Shineray XY 125 fecha o top 10, com 2.993 motos emplacadas. E quem diria, hein? A variação nos modelos e suas popularidades mostram como cada um atende a um público diferente, desde quem busca economia até quem gosta de um design mais arrojado.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|———|

| 1º | Honda CG 160 | 30.766 |

| 2º | Honda Biz | 16.087 |

| 3º | Honda Pop 110i | 12.437 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 12.152 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 6.958 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 5.890 |

| 7º | Honda CB 300F | 4.276 |

| 8º | Honda PCX 160 | 3.289 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 3.149 |

| 10º | Shineray XY 125 | 2.993 |

Esses dados são um retrato do amor nacional por motos, mostrando que, independentemente do estilo e da praticidade, sempre tem espaço para mais. Vamos ver o que os próximos meses reservam para os apaixonados por duas rodas!