Motores de alto rendimento manterão desempenho estável

Quem é apaixonado por BMW, especialmente pela linha M, sabe que motor potente e aquele ronco característico são duas das principais atrações. Porém, com a chegada de normas de emissões mais rigorosas e a pressão para adotar motores menores e elétricos, a situação não é fácil.

Apesar disso, a BMW tem se comprometido a manter os motores a combustão vivos o máximo possível. O CEO da BMW M, Frank van Meel, comentou em um evento recente que a marca não vai abandonar os icônicos motores V8 e de seis cilindros em linha, mesmo com as novas regras da Euro 7 chegando. E a boa notícia é que a potência desses motores não deve diminuir, pelo menos não de forma significativa.

Ele explicou que, em situações de alto desempenho, geralmente as estratégias envolvem resfriamento da queima de combustível. Mas com as exigências da Euro 7, isso não será tão fácil. A BMW vai buscar novas formas de manter a temperatura adequada sem perder o desempenho. É um desafio e tanto, e certamente esperamos ver como essa mudança vai impactar a linha M nos próximos anos.

Os motores de seis cilindros em linha e V8 têm um papel central na identidade da BMW, especialmente em modelos como o M2, M3 e M4, que usam motores de 3,0 litros com turbocompressor. Já o M5 e o XM, por sua vez, trazem um V8 acompanhado de tecnologia híbrida plug-in, mostrando que a eficiência pode andar lado a lado com a potência.

Sobre as adaptações que a BMW fará, Van Meel não entrou em muitos detalhes, mas afirmou que já estão desenvolvendo atualizações interessantes. Mais informações devem ser lançadas em breve, então é bom ficar de olho.

Quando questionado sobre a possibilidade de adotar motores menores, como os três e quatro cilindros que a concorrência tem utilizado, Van Meel foi claro: “Não. O motor de seis cilindros em linha é nosso legado, e o V8 tem uma longa história nas corridas, por isso pretendemos continuar com eles.” Isso mostra que a marca está ainda fiél às suas raízes, valorizando aquilo que a torna especial.

Além disso, no mês passado, Oliver Zipse, o CEO da BMW, reiterou que o motor a combustão é fundamental para a marca e que eles trabalharão para garantir que todos os seus motores, desde os de três cilindros até os potentes V8, atendam as novas exigências da Euro 7, mantendo a tradição viva.

Essas declarações são sempre bem-vindas para os que adoram acelerar com um BMW e sentem que cada rumos do motor adiciona uma emoção própria à experiência ao volante.