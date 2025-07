Mitsubishi registra crescimento de 27% em 2025 com nova Triton

A Mitsubishi Brasil, sob a batuta da HPE Automotores, vem conquistando resultados positivos, mesmo com a maré não tão favorável que o mercado global apresenta. No primeiro semestre de 2025, a montadora japonesa cresceu bastante nas vendas, passando de 10.538 para 13.368 veículos emplacados. Isso representa um crescimento de 26,9% em relação ao ano anterior, e todos os modelos do portfólio contribuíram para essa ascensão. Entre eles, a picape Triton, que ganhou um facelift no final do ano passado, se destacou com 3.793 unidades vendidas no período, fazendo com que as vendas de picapes da marca aumentassem em 41,7%.

Triton 2026 ajudou nas picapes

A nova geração da Triton, que perdeu o nome L200, chega com tudo em 2026. Para você ter uma ideia, ela possui 5.360 mm de comprimento, 1.930 mm de largura, 1.815 mm de altura e uma altura do solo de 222 mm — perfeita para encarar estradas de terra e buracos. Com um peso bruto de 3.210 kg e capacidade de carga útil de 1.080 kg, essa picape tem dimensões internas da caçamba de 1.555 mm de comprimento, 1.545 mm de largura e 525 mm de altura.

São seis versões no total: duas voltadas para frotistas e quatro para o público geral, com preços que vão de R$ 255.990 na versão GLS até R$ 335.990 na versão Katana. A Katana ainda traz detalhes visuais como santantonio e estribo exclusivos, além de rodas de liga leve em preto.

E para o motor, a Triton vem equipada com o 4N16 Super High Power, um turbodiesel que entrega até 205 cv e torque máximo de 47,9 kgf.m, ideal para quem precisa de força em situações adversas.

Eclipse Cross ganhou fôlego

Outra boa notícia vem do Eclipse Cross, que também teve um desempenho positivo. O SUV com visual mais esportivo e caimento cupê teve um aumento de 7,3% nas vendas, com 4.274 unidades emplacadas em comparação com 3.983 no mesmo período do ano passado. Ele está disponível em seis versões, a partir de R$ 169.990 na configuração de entrada chamada Rush e indo até R$ 225.990 na HPE-S Black 4×4.

A linha de 2026 trouxe algumas novidades, incluindo uma nova central multimídia. As versões Rush, HPE e HPE Black agora têm uma tela de 10” que se conecta sem fio ao Apple CarPlay e Android Auto. As versões mais caras contam com uma central de 12”. Todas as opções são movidas pelo motor 1.5 turbo, com 165 cv e 25,5 kgfm de torque, oferecendo uma experiência dinâmica e ágil para o dia a dia.

Pajero Sport subiu mais de 9%

Indo para os SUVs maiores, o Pajero Sport também brilhou, crescendo 9,1% nas vendas. Lançada em 2019 e recebendo algumas atualizações visuais na linha 2025, essa belezura de sete lugares aparece com um motor 2.4 turbodiesel, que entrega 190 cv e torque de 43,9 kgfm, combinado a um câmbio automático de oito marchas e tração 4×4.

Esses modelos são vendidos em quatro versões, começando em R$ 355.990 e indo até R$ 432.990 na configuração Legend Black. Com 4.785 mm de comprimento e 236 mm de altura livre do solo, ele também atende bem quem precisa de maior capacidade off-road e conforto na estrada.

HPE prepara produtos até 2032

E se você está curioso sobre o futuro da Mitsubishi no Brasil, saiba que a HPE Automotores anunciou um investimento de R$ 4,2 bilhões até 2032. Isso inclui não só novos produtos, mas também melhorias na fábrica em Catalão (GO).

Um dos resultados desse investimento já podemos ver com o novo Outlander PHEV, um SUV híbrido plug-in que retorna ao mercado brasileiro. Com 4.710 mm de comprimento e sete lugares, ele busca se destacar entre os concorrentes e atende bem a quem busca uma opção mais ecológica. As versões já estão disponíveis a partir de R$ 374.990.

Então, se você é fã da Mitsubishi, tem bons motivos para ficar animado. As novidades e melhorias estão a caminho e prometem trazer um futuro empolgante para a marca por aqui!