Mitsubishi Pajero Full 2027 é visto em testes de desempenho

A última década trouxe desafios para as marcas japonesas Nissan e Mitsubishi. Apesar da dupla ainda contar com o suporte da francesa Renault, a Nissan enfrenta dificuldades financeiras em muitos mercados, e alguns dos seus modelos clássicos saíram de cena sem uma despedida adequada. Um exemplo é o Pajero Full, o grandalhão da Mitsubishi, que se despediu em 2021.

Mas parece que a Mitsubishi não está disposta a deixar o legado morrer. Recentemente, fotos vazadas mostraram um modelo camuflado sendo testado nas estradas do Oriente Médio. As imagens revelam que a nova versão do SUV vai apostar em um design bem quadrado, seguindo a linha de gigantes como o Toyota Land Cruiser Prado e o Nissan Armada.

Dá para notar que essa nova geração do Pajero se inspira na robustez do modelo que chegou a conquistar fãs pelo mundo. O novo projeto parece compartilhar boa parte de sua estrutura com a última geração da Nissan, lançada no ano passado. Esse modelo está competindo com outros SUVs grandes, como o Chevrolet Tahoe, e destaca-se pela carroceria sobre chassi e opções de tração traseira ou nas quatro rodas. Para quem já teve a oportunidade de enfrentar um off-road, sabe como essa configuração traz uma confiança a mais nas aventuras fora de estrada.

Em termos de mecânica, a Mitsubishi promete acompanhar a tendência de eletrificação. Os rumores indicam que podemos esperar um sistema híbrido plug-in, que vai garantir uma autonomia empolgante e eficiência energética. Isso faz todo o sentido, especialmente considerando a cooperação da Mitsubishi com a Renault-Nissan, que deve facilitar o compartilhamento de componentes e reduzir custos.

O lançamento do novo Pajero deve rolar por volta de 2027. Vale lembrar que a despedida da Pajero Full em 2021 marcou o fim de uma era, com mais de 3,3 milhões de unidades vendidas em 40 anos de história. O legado desse SUV é inegável, e os entusiastas certamente vão ficar de olho no que a Mitsubishi está preparando para o futuro.