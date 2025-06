Mitsubishi oferece até R$ 52 mil de desconto no Pajero Sport

A Mitsubishi Motors está com uma novidade imperdível para os apaixonados por carros! De 26 a 30 de junho de 2025, vai rolar a segunda edição do MIT Weekend, que vai acontecer em mais de 130 concessionárias da marca por todo o Brasil. Durante esses dias, você poderá encontrar alguns modelos com preços especiais, bônus na troca do usado e financiamento com taxas bem baixas.

Um dos destaques dessa ação é o SUV Eclipse Cross. A versão de entrada, chamada RUSH, que normalmente custa R$ 173.990, vai ter uma redução e sai por R$ 169.990. E ainda tem um bônus de R$ 10.000 na avaliação do seu seminovo, então o preço pode chegar até R$ 159.990. As condições de pagamento são bem atrativas, com taxas a partir de 0,89% ao mês, 60% de entrada e o restante podendo ser dividido em até 30 vezes.

O Eclipse Cross vem com uma porção de tecnologias que fazem a diferença no dia a dia. Tem assistente de partida em rampa, bancos traseiros reclináveis e um motor turbo de 165 cv que garante uma tocada esperta. A nova central multimídia de 10 polegadas é outro ponto alto, com suporte para Android Auto, Apple CarPlay, Waze e até Wi-Fi integrado. E quem ama conforto pode optar pelos bancos em couro.

Outro modelo em destaque é o Pajero Sport, um SUV robusto e ideal para quem gosta de aventurar. A versão HPE, que custa R$ 392.990, vai estar com preço especial de R$ 355.990, com um bônus de R$ 15.000 na troca de seminovo, totalizando R$ 340.990. Para as versões topo, como a Legend, que normalmente custa R$ 426.990, agora pode ser sua por R$ 406.990, com bônus de R$ 20.000.

Falando em tecnologia, a versão topo do Pajero vem equipada com rodas de 18”, capacidade para 7 passageiros e tração 4×4 Super Select II, perfeita tanto para asfalto quanto para trilhas mais desafiadoras. O teto solar com abertura elétrica e o câmbio automático de 8 marchas garantem um passeio super confortável.

Quem está de olho em picapes pode considerar a Nova Triton, que chegou cheia de modernidade. A versão HPE tem um preço de R$ 289.990, com bônus de R$ 10.000 na troca. Já a HPE-S 4×4 custa R$ 315.990 e oferece R$ 15.000 de bônus. O financiamento segue as mesmas condições do Eclipse Cross, facilitando a vida de quem quer realizar o sonho da nova picape.

A Triton HPE é equipada com 7 airbags, direção elétrica, ajustes elétricos nos retrovisores e sensores de estacionamento traseiro. Enquanto a versão HPE-S dá um upgrade com faróis LED, ar-condicionado automático de duas zonas, e bancos em couro, tudo para tornar suas viagens ainda mais agradáveis.