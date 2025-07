Microsoft reduz equipe do Forza e levanta preocupações sobre futuro

Os amantes de jogos de corrida no Xbox estão vivendo um momento turbulento. Recentemente, a Microsoft fez uma onda de demissões que atingiu em cheio a Turn 10, a equipe por trás da famosa franquia Forza Motorsport. Estima-se que mais de 50% da equipe foi desligada. É um verdadeiro balde de água fria para quem esperava que a série continuasse a brilhar.

A Turn 10 é uma parte fundamental da história do Xbox. Desde que o primeiro Forza Motorsport foi lançado em 2005, no início da era Xbox, esse estúdio se tornou uma pedra angular dos jogos exclusivos da Microsoft, ao lado de ícones como Halo e Gears of War.

Lá na época do Xbox 360, tivemos grandes lançamentos como Forza Motorsport 2, 3 e 4. Esses jogos não só foram sucessos estrondosos, mas também ajudaram a definir o que um jogo de corrida deveria ser — algo que muita gente adora até hoje.

Na era do Xbox One, a Turn 10 continuou o legado com Forza Motorsport 5, 6 e 7, que marcaram a geração de 2013 a 2017. E agora, o novo Forza Motorsport, que chegou em 2023, trouxe algumas inovações. Mas a recepção foi mista e as críticas sobre certos aspectos, como a qualidade de alguns carros e o sistema de progressão estilo RPG, acenderam a luz de alerta entre os fãs.

Além disso, a Microsoft não parou por aí. O estúdio The Initiative também foi afetado, cancelando o aguardado Perfect Dark, e outras divisões como a Rare enfrentaram cortes, o que resultou no cancelamento do jogo Everwild. Esse cenário de demissões foi uma constante este ano, com mais de 10 mil pessoas sendo dispensadas somente em 2023.

E a série Horizon?

Por enquanto, a Playground Games, responsável pela famosa série Forza Horizon, parece estar a salvo. Essa franquia mais voltada para o estilo arcade e mundo aberto está de pé, mas o silêncio sobre o próximo título tem gerado rumores e apreensões entre os fãs.

A última novidade é que o Forza Horizon 5, antes exclusivo do Xbox, ganhará uma versão para o PlayStation 5 no dia 29 de abril de 2025. Essa estratégia de expandir as franquias para outras plataformas mostra como a Microsoft está se adaptando e buscando novos caminhos, mesmo para jogos que definiram a identidade do Xbox.

Quem diria que, no futuro, o Forza poderia estar lado a lado com outros grandes games em consoles rivais? É uma reviravolta e tanto, não é? O cenário dos jogos está mudando rapidamente, e para nós, entusiastas de carros e games, vale a pena ficar de olho nas novidades que estão por vir.