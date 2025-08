MG4 de nova geração com bateria semi-sólida é lançado na China

A MG Motor acaba de dar um belo presente para os amantes de carros elétricos com o lançamento da segunda geração do MG4. Esse hatchback elétrico passou por uma repaginada completa em apenas três anos desde a sua estreia. Agora, ele vem com um visual renovado, nova plataforma e um interior modernizado. E, para dar ainda mais destaque, ele traz uma bateria semi-sólida, tudo isso com preços começando em 73.800 yuan, o que dá cerca de R$ 7.300.

As primeiras imagens do novo MG4 desfilaram por aí há cinco meses e, agora, a marca confirmou as especificações técnicas e o início das vendas. Um dos grandes trunfos desse modelo é a nova bateria semi-sólida desenvolvida pela QingTao Energy, referência em eletrificação de veículos.

Essa bateria, embora não seja completamente sólida — o que significa que ainda tem um pouco de eletrólito líquido —, conta com apenas 5% desse componente. Isso é bem menos do que o que é encontrado em concorrentes como o Nio ET5. Com uma densidade de energia de 180 Wh/kg, a versão com 70 kWh promete uma autonomia de até 537 km, perfeita para quem adora pegar estrada.

Se a gente olhar para as versões mais acessíveis do MG4, teremos opções com baterias de 42,8 kWh e 53,9 kWh, que garantem autonomias de 437 km e 530 km, respectivamente. É um alívio poder escolher conforme o nosso estilo de uso.

Falando em preços, a versão de entrada, chamada Comfort, começa em 73.800 yuan, que dá em torno de R$ 7.300. Já a versão Ease custa 81.800 yuan (aproximadamente R$ 8.100). A top de linha, Freedom, equipada com a bateria de 42,8 kWh, parte de 90.800 yuan (cerca de R$ 9.000) e a versão Smart com bateria de 53,9 kWh chega a 105.800 yuan (por volta de R$ 10.600).

Se tem uma coisa que vai chamar atenção é o tamanho do novo MG4. Ele cresceu bastante: agora são 4.395 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.551 mm de altura, tudo isso com uma distância entre eixos de 2.750 mm. Com a Tesla enfrentando algumas dificuldades nas vendas, essa inovação pode ser o que a MG precisava para se destacar.

O design do novo MG4 é outro show à parte. Ele adotou curvas mais suaves e um interior moderníssimo. O painel tem uma tela de infotainment de 15,6 polegadas e um painel de instrumentos digital compacto que impressiona. Pra completar, vem com carregador sem fio e um console central flutuante, tudo com um toque de sofisticação que combina com o preço.

Dentro do carro, a experiência só melhora. Ele oferece bancos dianteiros aquecidos e ventilados, teto panorâmico de vidro e encostos traseiros que reclinam até 27 graus. O revestimento em couro sintético dá um charme a mais e, ainda tem volante aquecido, um detalhe que faz todo o sentido nos dias mais frios.

As pré-vendas do MG4 já estão rolando, mas a MG ainda não divulgou quando as entregas começam. O modelo também deve chegar a mercados internacionais, como Europa e Austrália, mas ainda não há uma data certa para isso.

E para quem está de olho nas versões de entrada, vai rolar a opção de baterias de 42,8 kWh e 53,9 kWh. O MG4 é movido por um único motor elétrico com 161 cv (120 kW) e 250 Nm de torque. Pra galera que curte acompanhar as novidades do mundo dos elétricos, vale a pena ficar de olho nas inovações que marcas como a IM Motors têm proporcionado.