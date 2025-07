Mercedes GLC EV apresenta 650 km de autonomia e design clássico

A Mercedes-Benz está com tudo em cima do seu novo SUV elétrico, o GLC EV. Ele vai ser revelado oficialmente no Salão do Automóvel de Munique em apenas dois meses. O CEO da marca, Ola Källenius, já deu uma palhinha do que vem por aí, mostrando um protótipo camuflado e compartilhando algumas novidades técnicas e visuais.

Uma das grandes surpresas é a versão inicial chamada GLC 400 4Matic, equipada com a tecnologia EQ. O que realmente chama a atenção é o sistema de carregamento ultrarrápido. Ele promete adicionar cerca de 260 km de autonomia em apenas 10 minutinhos na tomada, com potência superior a 320 kW. Imagina só viajar e parar para dar uma rápida recarregada enquanto toma um café?

Outro número que vai fazer os apaixonados por velocidade sorrirem é que o GLC EV, segundo a Mercedes, acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. Sim, isso mesmo! O desempenho é comparável ao de um Mercedes-AMG GT. Se você já ficou preso no trânsito e sabe como a aceleração rápida pode fazer toda a diferença ao sair da confusão, vai adorar isso.

Quando se fala de design, o GLC EV traz uma releitura moderna do clássico da marca. A grade dianteira, por exemplo, foi inspirada no lendário Mercedes 300SEL 6.3 dos anos 60, mas com uma pegada mais futurista. Para quem curte veículos estilosos, essa mistura de nostalgia e modernidade é de tirar o fôlego.

Por dentro, o conforto também é de primeira. O SUV ganhou 80 mm a mais no entre-eixos, o que se traduz em mais espaço para os passageiros. O porta-malas aumentou para 570 litros, e se você precisar de ainda mais espaço, dá para chegar a impressionantes 1.740 litros com os bancos rebatidos. E quem curte levar algumas tralhas na frente, vai adorar saber que tem um compartimento dianteiro (frunk) de 128 litros para guardar objetos pequenos.

E se você curte aventuras, o GLC EV não fica para trás. Ele pode rebocar até 2.400 kg, superando o Porsche Macan Electric nesse aspecto. Se você já sonhou em puxar sua bike ou uma lancha para o fim de semana, isso pode facilitar a vida.

Para quem quer ainda mais conforto e esportividade, a Mercedes vai oferecer de opcional uma suspensão a ar e um sistema de esterçamento das rodas traseiras de até 4,5 graus. Esses itens estão inclusos no pacote Agility & Comfort, que é digno de qualquer entusiasta.

Enquanto isso, outras marcas também estão dando seu show. Na China, a SAIC Motor anunciou que vai lançar o novo MG4 elétrico em setembro, mostrando que o mercado de elétricos está cada vez mais quente.

A expectativa para o GLC EV só cresce!