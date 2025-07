Tracy Ifeachor deixa papel de Heather Collins antes da temporada 2

A atriz Tracy Ifeachor, que interpretou a Dra. Heather Collins na primeira temporada da série “The Pitt”, não retornará para a segunda temporada. De acordo com informações de fontes próximas à produção, a decisão foi tomada pela equipe criativa do programa, e Ifeachor não decidiu sair por conta própria.

Na trama, a Dra. Collins é uma residente sênior em um hospital e vive um relacionamento complicado, mas próximo, com o Dr. Michael Robinavitch, chamado Robby, interpretado pelo ator Noah Wyle. No início da temporada, a personagem está grávida e tenta formar uma família por meio de fertilização in vitro, sem ter um parceiro. Ela mantém a gravidez em segredo de seus colegas de trabalho, mas acaba sofrendo um aborto espontâneo. Em uma cena marcante, ela conversa com Robby, revelando que eles foram um casal no passado, durante o qual ela também ficou grávida e optou por interromper a gestação.

Além de Ifeachor e Wyle, a primeira temporada contou com outros atores, incluindo Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Shawn Hatosy.

A série “The Pitt” retrata o dia a dia de médicos, enfermeiros e funcionários de um hospital em Pittsburgh. A primeira temporada se passou em setembro, com cada episódio cobrindo uma hora de um mesmo turno de trabalho. A segunda temporada será ambientada em julho e seguirá o mesmo formato.

Em 16 de junho, a HBO Max anunciou que a produção da segunda temporada havia começado, com previsão de estreia em janeiro de 2026.

A série foi criada por R. Scott Gemmill, que também é um dos produtores executivos, juntamente com Noah Wyle, Michael Hissrich, Simran Baidwan, John Wells e Erin Jontow. A produção é realizada pela John Wells Productions, em associação com a Warner Bros. Television.