Mercedes de Ayrton Senna é leiloada com lances de até R$ 1,8 milhão

Poucos carros têm tanta história quanto o Mercedes-Benz 190E 2.3-16 que pertenceu ao nosso eterno campeão Ayrton Senna. Este modelo, um verdadeiro ícone do automobilismo, será leiloado em Londres no dia 1º de novembro de 2025, com lances estimados entre £220 mil e £250 mil, ou seja, algo em torno de R$ 1,6 a R$ 1,8 milhão. Prepare-se para muita emoção nesse leilão!

A conexão de Senna com esse sedã começa em 1984, após sua vitória na famosa Corrida dos Campeões, no mítico Nürburgring, na Alemanha. Imagine o clima dessa prova, onde ele enfrentou feras como Niki Lauda e Alain Prost. Foram 20 pilotos na disputa, e essa vitória lançou o brasileiro no cenário internacional, como um dos grandes da F1.

Animado com a conquista, Senna encomendou um 190E novinho em folha direto da fábrica da Mercedes-Benz. Ele retirou o carro em outubro de 1985, na companhia de Maurício Gugelmin, também piloto. O sedã foi seu companheiro por cerca de dois anos e rodou cerca de 40 mil km pelas estradas do Reino Unido. Um carro desse calibre, com a história que tem, faz qualquer entusiasta sonhar!

Em 1987, mudando-se para Mônaco após assinar com a McLaren, ele vendeu o sedã, que passou por diversas mãos até chegar ao proprietário atual, em 1996. Desde então, o carro foi para a Austrália e continua em ótimo estado, com cerca de 250 mil km rodados. É aquele tipo de carro que, mesmo com a quilometragem, não perde a essência.

O exemplar que vai ao leilão mantém sua pintura original, interior preservado e traz um motor 2.3 de 185 cv, além de um câmbio manual de cinco marchas. É um sedã que dá aquele prazer de dirigir, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 7,5 segundos e uma velocidade máxima que chega aos 230 km/h. Quem já voltou para casa apressado ou passou por uma estrada de serra sabe o que é isso, não é?

E olha que tem um detalhe que todo fã de Fórmula 1 vai adorar: o autógrafo de Niki Lauda no cofre do motor, registrado durante o GP da Austrália de 2016. O carro ainda vem com toda a documentação original, manuais e até uma placa personalizada com o número B15SENNA, que será vendida separadamente no leilão.

Por tudo isso, espera-se que o 190E 2.3-16 atraia colecionadores de todos os cantos do mundo. A expectativa é que o leilão não só atinja, mas ultrapasse os valores estimados, tornando-se um evento aguardado por muitos fãs do automobilismo e por aqueles que sonham em ter uma parte da memória desse grande ídolo brasileiro.