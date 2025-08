Mercedes-Benz planeja 18 lançamentos até 2026

A Mercedes-Benz está com um plano audacioso na manga: renovar toda a sua linha de veículos até 2026. A marca anunciou que virão por aí 18 novos modelos, sendo nove movidos a combustão e nove elétricos. Eles vão abranger todos os segmentos, do básico ao topo de linha. E tem até um lançamento que promete fazer barulho: o “Little G”, uma versão compacta do famoso Classe G. Quem não amaria sentir o estilo desse ícone em um carro mais fácil de manobrar na cidade?

Apesar de um cenário de vendas um pouco desanimador, com uma queda de 3% prevista para 2024 e 6,2% só no primeiro semestre de 2025, a Mercedes vê nesse pacote de novidades uma forma de se reerguer e animar os investidores. O CEO Ola Källenius reforçou que a eletrificação continua sendo o foco, mas as motorização a combustão não vão desaparecer tão cedo, devendo continuar por pelo menos mais dez anos. Então, quem ama um motor ronco ainda pode respirar aliviado!

Novidades no Horizonte

Entre os lançamentos, o CLA Shooting Brake irá aparecer duas vezes no cardápio — uma versão elétrica e outra a combustão. No segmento de entrada, a expectativa é para três lançamentos: dois elétricos e um a combustão, possivelmente novos GLA e GLB. Na categoria intermediária, teremos quatro novidades, incluindo as atualizações do Classe C e do SUV GLC, tanto nas versões tradicionais quanto nas elétricas.

Nada melhor que saber que os fãs do Classe S e do EQS também terão novidades. O plano contempla cinco novos elétricos e quatro a combustão, além de reestilizações significativas, que vão além do que chamamos de facelift. Apenas o novo Classe S já promete melhorias robustas.

E quem adora velocidade e performance pode ficar atento: a divisão AMG também está na dança! O conceito GT XX, um supersedã elétrico, já está sendo aguardado, e novos motores V8 a combustão devem chegar só em 2027. Os modelos C63 e C43 provavelmente serão trocados por uma nova versão com seis cilindros. Mas a grande dúvida está no futuro dos modelos CLE Coupé e Cabriolet.

Identidade Visual e Inovações

Um dos pontos que a Mercedes quer trabalhar é uma identidade visual unificada. Eles estão buscando um equilíbrio entre tecnologia e praticidade, algo que muitos motoristas, especialmente os mais tradicionais, vão agradecer. Nesse contexto, a marca pretende deixar de lado alguns elementos muito futuristas que não agradaram muito, como comandos por toque e superfícies aerodinâmicas muito extremas.

A proposta é que os novos modelos se ajustem às necessidades do público, garantindo que a experiência ao volante seja tão prazerosa quanto estilosa. Um exemplo é a nova Mercedes GLC EV, que promete unir autonomia e design de tirar o fôlego.

A Mercedes-Benz está mesmo determinada a marcar presença com essas inovações e garantir que a paixão por dirigir continue acesa entre os entusiastas. Isso é algo que todos nós, apaixonados por carros, queremos ver!