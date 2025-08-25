Mundo Automotivo

Mercedes-Benz 190 E Cosworth de Senna será leiloado

Ayrton Senna, nosso eterno ídolo nas pistas, teve seus primeiros desafios na Fórmula 1 com a equipe Toleman nos anos 1980. E, sinceramente, a fase não era das mais gloriosas. O time geralmente passava longe dos pódios, mas a chegada de Senna trouxe uma reviravolta. Lembra do GP de Mônaco de 1984? Aquele segundo lugar foi simplesmente inesquecível e um verdadeiro marco na carreira do piloto.

Enquanto isso, em um contexto todo especial, a Mercedes-Benz chamou Senna para participar de uma corrida celebrativa no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Imagina só a cena: 20 lendas do automobilismo, incluindo Niki Lauda e Alain Prost, todos em ação com o novíssimo 190 E 2.3-16, que estava afinado para competir. Foi uma verdadeira celebração do automobilismo.

Numa tarde chuvosa, Senna saiu em terceiro e, com habilidade de sobra, ultrapassou tanto Lauda quanto Prost, levando o sedã prateado à vitória. Essa conquista não apenas encantou os fãs, mas também fez Senna dar um passo inesperado: ele decidiu encomendar um Mercedes 190 E só para ele.

Em 1985, já nas nuvens depois da vitória, Senna fez a encomenda desse carro icônico. Agora, você sabia que esse mesmo carro vai a leilão em Londres no dia 1º de novembro? A expectativa é que ele alcance entre 255.000 e 290.000 euros — uma fortuna, cerca de R$ 1,6 milhão a R$ 1,8 milhão!

No dia em que retirou o carro em Stuttgart, Senna estava acompanhado pelo seu amigo Maurício Gugelmin. O 190 E era um sedã prateado, com interior em couro preto, e vinha com toda a documentação original, incluindo a nota fiscal e registros de propriedade.

Ficou com Senna por cerca de dois anos e rodou menos de 45.000 km antes de ele decidir vendê-lo em 1987, quando se mudou para Mônaco para se juntar à McLaren. O carro passou por algumas mãos até chegar ao atual proprietário, que o levou para a Austrália em 2004.

E agora, quase 250.000 km depois, esse Mercedes-Benz ainda guarda detalhes incríveis — como a assinatura de Niki Lauda no motor, feita durante o GP da Austrália de 2016! Além disso, vem com kit de ferramentas, um sistema de som da Becker e até um kit de primeiros socorros, nunca aberto. Para os apaixonados por automobilismo, essa é uma oportunidade única de ter não só um carro, mas um pedaço da história do nosso grande Senna na garagem.

