Mercedes avalia protótipo do EQS com bateria sólida

A Mercedes-Benz está avançando com tudo no mundo dos elétricos! Desde fevereiro de 2025, a marca já está testando um protótipo do EQS com baterias de estado sólido. E olha só, esses testes começaram em Stuttgart e já estão mostrando resultados que podem deixar os amantes de carro em festa: autonomia de até 1.000 km com uma única carga! Isso é cerca de 25% a mais do que as tradicionais baterias que conhecemos.

Essa corrida em busca de uma tecnologia melhor vem de uma parceria com a Factorial Energy, que já tá rolando desde 2021. Para a felicidade dos fãs de velocidade e desempenho, a equipe Mercedes-AMG, que manja muito de Fórmula 1, também tá dando aquela força na engenheira do novo conjunto de baterias. Quem sabe as inovações da pista podem dar um gás até nas ruas!

Para adaptar o EQS a essas novas baterias, a Mercedes precisou fazer algumas modificações no carro. Um dos pontos altos? A densidade de energia. As baterias de íons de lítio que usamos atualmente oferecem uma média de 200 a 300 Wh/kg, enquanto as novas podem chegar a impressionantes 450 Wh/kg. E o melhor: tudo isso sem mudar o tamanho da bateria!

Mas não é só a autonomia que tá em jogo. A segurança também tá no topo da lista. A troca do eletrólito líquido por um sólido é um passo importante, já que isso eleva a temperatura de inflamabilidade e permite um sistema de resfriamento passivo. Ou seja, as células funcionam ainda melhor em temperaturas mais altas. Quem já pegou aquele trânsito e viu o ponteiro da temperatura subindo sabe como essas mudanças são bem-vindas!

Outro desafio interessante foi o controle da pressão interna das baterias. Com essa nova tecnologia, é essencial garantir que as partes móveis estejam em contato perfeito. Para isso, a Mercedes desenvolveu um sistema com atuador pneumático, que mantém a pressão constante e permite pequenos ajustes. Isso é inovação pura e promete ser um diferencial.

Uwe Keller, o responsável pelo desenvolvimento das baterias, fala que o foco do projeto é em segurança, confiabilidade e sustentabilidade. E é bom lembrar: a reciclabilidade e a durabilidade das baterias são pontos que não ficam de fora, especialmente em tempos de maior conscientização ambiental.

Ainda temos um caminho pela frente: os testes em estrada devem continuar por mais um ano. Mas com a equipe da Fórmula 1 acelerando nos processos, a expectativa é que tudo avance rapidinho. E quem não gostaria de ver um desses já nas ruas?

Ah, e não pense que a tecnologia de estado sólido é só da Mercedes, viu? A Factorial também tá fornecendo essas baterias para outras marcas, como Stellantis, Hyundai e Kia. Inclusive, a Stellantis planeja um teste do Dodge Charger Daytona em 2026 com baterias que superam 390 Wh/kg. E se você é fã de SUV, não deixe de conferir o novo Leapmotor C11 2026!

A expectativa é que as baterias de estado sólido da Mercedes cheguem a um modelo de produção até o final da década. E, segundo Keller, toda essa evolução nas baterias pode ajudar a convencer quem ainda tá em dúvida sobre dar o passo para os carros elétricos.