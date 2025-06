Mazda EZ-6 produzido na China recebe nota máxima em testes

O Mazda EZ-6, resultado da união entre a japonesa Mazda e a chinesa Changan, está dando o que falar! O sedã acaba de conquistar cinco estrelas no rigoroso teste de segurança C-NCAP, posicionando-se entre os três carros mais seguros de 2024. E olha que ele arrasou, especialmente na proteção dos ocupantes, marcando impressionantes 97,1%. Isso é o que eu chamo de segurança de primeira!

Com um desempenho geral de 90,8%, só ficou atrás do Xiaomi SU7 e do Zeekr Mix. O programa C-NCAP, criado em 2006, usa critérios bem parecidos com os do Euro NCAP para avaliar a segurança dos veículos chineses. E para facilitar a vida da gente, eles traduzem tudo em estrelas, tornando a avaliação bem mais clara.

Desempenho e Segurança

Além de ter passado no teste de segurança com louvor, o EZ-6 também se destacou em outras categorias. Ele conseguiu 79,37% na proteção a usuários vulneráveis, como pedestres, e somou 88,02% em sistemas de segurança ativa, como a frenagem automática. Para quem já ficou preso no trânsito e teve que frear rapidamente, sabe bem como isso pode ser crucial.

A versão que saiu vitoriosa no C-NCAP foi a EZ-6 Zhiya Edition 2024, uma belezura elétrica com bateria de 68,8 kWh desenvolvida pela CATL, garantindo uma autonomia de até 600 km no ciclo chinês CLTC. Para o bolso, essa versão sai por cerca de 168.900 yuan, o que dá aproximadamente 23.550 dólares.

Variedades de Motorização

A Mazda também oferece a configuração EREV (elétrico com extensor de autonomia), que é bem interessante. Ela combina um motor elétrico de 160 kW com um motor a combustão de 1,5 litro, chegando a uma autonomia total de até 1.301 km. Para quem costuma pegar a estrada, essa é uma mão na roda!

Na versão de entrada, o modelo vem com uma bateria menor de 56,1 kWh, o que garante cerca de 480 km de autonomia. Ele tem um motor traseiro de 190 kW, ou 255 cavalos, e tração traseira. Com toda essa potência, imagine a diversão ao volante!

Conforto e Design

Por dentro, o EZ-6 não decepciona. Tem um painel supermoderno com uma tela central de 14,6 polegadas e um head-up display de 50 polegadas, além de um sistema de som com 14 alto-falantes da Sony. O sedã tem um tamanho respeitável, medindo 4,92 metros de comprimento e com um entre-eixos de 2,89 metros. Um verdadeiro conforto para quem viaja com a família ou grupos de amigos.

Só para dar uma ideia, apesar de todos esses pontos positivos, a Mazda ainda encontra desafios nas vendas. Entre janeiro e maio de 2025, foram apenas 5.681 unidades emplacadas na China, em meio à feroz concorrência no setor de elétricos. A concorrência é acirrada e marcas como o Novo Xpeng P7 estão sempre no páreo.

Disponibilidade e Concorrência

Mas calma lá! O EZ-6 é visto como um modelo global e será vendido em outros mercados com o nome de Mazda 6e. E os preços na China variam entre 139.800 e 181.800 yuan, ou seja, entre 19.500 e 25.350 dólares. Vale a pena dar uma conferida, especialmente se você busca um sedã elétrico ou híbrido plug-in.

Enquanto isso, o avanço da indústria automotiva chinesa impressiona, com modelos como o BYD Yangwang demonstrando a força dos elétricos no mercado atual. E você, o que acha do Mazda EZ-6?