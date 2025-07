Mazda enfrenta processo nos EUA por alegações de informações falsas

A Mazda está enfrentando um processo nos Estados Unidos, e a história é de deixar qualquer amante de carros de cabelo em pé. O motivo? Acusações de que a montadora teria passado informações erradas nas etiquetas de alguns modelos do Mazda3 2025. Isso mesmo, a ação coletiva, que corre em Illinois, alega que a marca enganou consumidores ao anunciar equipamentos e recursos que, na prática, não estavam nas versões vendidas.

Tudo começou quando Kyle Johanson, um dos proprietários do Mazda3, notou que faltavam dois alto-falantes traseiros e o rádio HD, itens que apareciam claramente na etiqueta do veículo. Você pode imaginar a frustração de pagar um preço mais alto por algo que você achava que tinha? Kyle ficou decepcionado ao perceber que estava pagando mais do que o carro realmente valia, confiando que aqueles equipamentos estivessem incluídos.

Esse processo abrange clientes que compraram ou alugaram seis versões diferentes do Mazda3 2025, incluindo as configurações Sedan, Hatchback e Select Sport. Os envolvidos afirmam que, se soubessem da ausência dos equipamentos, não teriam fechado negócio. É como comprar um carro e descobrir que ele não vem com ar-condicionado, algo que muitos de nós consideramos essencial.

Em uma troca de e-mails que surgiu como prova, um gerente de vendas da Mazda reconheceu que o erro partiu da fábrica, chamando o problema de “erros de digitação”. Imagine a cena: quem está tão ansioso para pegar o carro novo e se depara com esse deslize. Para quem já passou por isso, essa situação bate forte.

A reclamação também aponta que a Mazda não tomou medidas para corrigir a situação nem comunicou os clientes adequadamente. A impressão que fica é de que a montadora tentou, sem muito esforço, “abafar o problema”. Inclusive, já vimos algo parecido com a GM, que teve que desembolsar US$ 150 milhões por um problema em motores que consumiam óleo demais.

Os consumidores afetados agora pedem compensações financeiras e a devolução de lucros obtidos de maneira considerada enganosa. Enquanto isso, a Mazda continua investindo pesado no mercado chinês, lançando novos modelos elétricos e estabelecendo metas ambiciosas. Afinal, a paixão por carros nunca para, mesmo diante de desafios.