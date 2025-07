Lynk & Co estreia no Brasil em 2026 com híbridos premium

No final de 2024, enquanto a Zeekr desembarcava em solo brasileiro, o grupo Geely decidiu reorganizar suas marcas. A Lynk & Co, por exemplo, agora faz parte do Zeekr Group. Essa mudança visa otimizar as estratégias para mercados fora da China, e a previsão é que vejamos a Lynk & Co por aqui entre o final de 2025 e 2026.

Essa informação veio direto do Mars Chen, vice-presidente global do Zeekr Group, em uma conversa descontraída. Ele explicou que a Zeekr se dedica ao mundo dos elétricos, enquanto a Lynk & Co aposta na combinação de motores híbridos com um toque premium. Essa divisão clara é uma jogada inteligente para ampliar as opções de compra e atender a diferentes perfis de consumidor.

### O Que Esperar da Lynk & Co

A chegada da Lynk & Co promete ser interessante, principalmente pelo foco no mercado premium. Chen ressaltou que as duas marcas — Zeekr e Lynk & Co — não vão concorrer entre si. A ideia é manter um posicionamento bem definido, evitando uma disputa direta com marcas como BYD e GWM. Cada uma com seu lugar ao sol!

Uma das estrelas da Lynk & Co deverá ser o modelo 08, um SUV híbrido plug-in que já faz sucesso na Europa. Este carro não só tem um design estiloso, mas também conta com um sistema híbrido chamado EM-i. Esse sistema é eficiente e prioriza a condução elétrica, além de um motor 1.5 turbo que oferece autonomia para 200 km apenas na energia elétrica, e mais 1.000 km total. Para quem já pegou aquele trânsito infernal ou precisa de uma escapada no fim de semana, é uma baita opção.

### A Zeekr no Brasil

A Zeekr, por sua vez, também não está parada. No primeiro semestre deste ano, eles emplacaram 261 unidades dos elétricos X e 001. Para quem ama carros, isso é um sinal de que a marca está se estruturando. Com nove lojas espalhadas por cidades como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, a Zeekr está se preparando para atender a demanda crescente dos brasileiros por veículos elétricos de alto desempenho.

E por falar em alto desempenho, o Zeekr 7X vem para agregar. Com um preço de pré-venda em torno de R$ 338 mil, ele ocupa uma lacuna importante no mercado entre o X e o 001. Equipado com 646 cv, ele vai de 0 a 100 km/h em impressionantes 3,8 segundos, além de ter um alcance de 423 km, segundo a homologação do Inmetro. Um sonho para quem gosta de acelerar!

### Perfil do Cliente

Segundo Chen, a marca se posiciona como uma opção para clientes que buscam um veículo elétrico de luxo. Ele comentou que muitos compradores estão optando por colocar um Zeekr na garagem ao lado de modelos como BMW e Audi. Para o dia a dia, eles usam o elétrico e, para viagens longas, ainda têm um carro a combustão. É uma estratégia que pode fazer todo o sentido, especialmente em um país como o Brasil, onde a infraestrutura para elétricos ainda está em desenvolvimento.

### Chegada da Lynk & Co e Expectativas Futuras

A máscara da Lynk & Co pode trazer novos consumidores do mercado generalista para o premium, oferecendo uma tecnologia híbrida que promete praticidade sem perder a eficiência. E para quem gosta da confiabilidade de um motor a combustão, a marca promete soluções que podem recarregar as baterias durante a viagem ou tracionar o SUV em longas estradas.

Em relação às taxas para importação de veículos elétricos, Chen deixou claro que o grupo está preparado para seguir as regras do Brasil. Embora a produção local não esteja nos planos por enquanto, a ideia é adaptar toda a linha de acordo com o que for necessário para garantir durabilidade e eficiência. Isso é uma boa notícia para quem busca um carro que aguente o dia a dia pesado das cidades.

Antes de se despedir, Chen ainda fez questão de me apresentar uma miniatura do Zeekr 009, uma minivan luxuosa que eles estão considerando trazer para o Brasil. Esse modelo está começando a atrair atenção no mercado, que já conta com competidores como Kia Carnival e Toyota Sienna. É um sinal de que a Zeekr vem com tudo por aqui, trazendo não apenas elétricos, mas também veículos que atendem às diversas demandas do consumidor brasileiro.