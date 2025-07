Ford Maverick tem aumento de 199% nas vendas e preocupa concorrentes

A Ford Maverick 2026 chegou às lojas brasileiras e trouxe novidades que vão agradar os apaixonados por picapes. Com um visual mais esportivo e robusto, agora ela também tem uma versão focada no off-road, seguindo o estilo da Maverick maior. Este ano, a linha conta com três versões: a Lariat Black, a Tremor e a Hybrid — mas vale lembrar que a versão híbrida só chega às concessionárias a partir do segundo semestre.

As vendas da Maverick estão bombando! Até 17 de julho, a picape já emplacou 410 unidades, superando seu melhor desempenho mensal de 2025. É um crescimento impressionante de 199,7% em relação a junho. Para quem curte números, entre janeiro e junho, a Maverick vendeu 1.292 unidades. Agora, em menos de 20 dias de julho, ela já vendeu quase um terço desse total.

E como anda o desempenho mês a mês da picape? Vamos conferir:

Janeiro: 106 unidades

106 unidades Fevereiro: 92 unidades

92 unidades Março: 163 unidades

163 unidades Abril: 130 unidades

130 unidades Maio: 149 unidades

149 unidades Junho: 242 unidades

Mesmo com esse crescimento, a Maverick ainda está longe da liderança que pertence à Fiat Toro, que vendeu 2.293 unidades em julho, marcando um aumento de 18,8% em relação ao mês anterior. Logo atrás, temos a Ram Rampage, com 979 unidades.

Ford Maverick 2026: versões e preços

As versões e seus preços são:

Lariat Black: R$ 219.900

R$ 219.900 Tremor: R$ 239.900

A nova linha 2026 vem com melhorias no motor 2.0 turbo, que agora entrega 253 cv a 5.500 rpm e 38,7 kgfm de torque a 3.000 rpm. O câmbio automático de 8 marchas é suave, e ambas as versões têm tração integral, o que é sensacional para quem curte explorar terrenos mais desafiadores — perfeito para quem ama pegar uma estrada de terra ou desbravar trilhas!

Agora, quanto aos itens de série, a Maverick não decepciona. Ela vem equipada com um painel digital de 8”, teto solar elétrico e GPS nativo na versão Lariat Black. Ah, tem até carregador de celular por indução, que facilita muito no dia a dia, além de um compartimento sob o banco traseiro, perfeito para guardar objetos menores.

E não é só isso — a segurança também está em destaque! A Maverick 2026 traz alerta e assistente de permanência em faixa, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência. Importante, né? Também contamos com um sistema de som premium desenvolvido pela B&O, garantindo aquela qualidade sonora que todo motorista que ama música espera.

Quem já andou de Maverick pode confirmar que, com essas novidades, ela promete agradar tanto as famílias quanto os aventureiros. Com um bom conjunto de potência, conforto e tecnologia, é uma opção que está cada vez mais forte no mercado.