Li Auto confirma lançamento do Li i8 na China em julho

O Li Auto está a um passo de lançar o tão aguardado Li i8, seu primeiro SUV 100% elétrico, programado para dar as caras no dia 29 de julho. A primeira coisa que a gente nota é o design, que foge do padrão que estamos acostumados. No lugar de linhas agressivas típicas de SUVs, o i8 traz um visual mais liso e aerodinâmico, que promete aumentar a autonomia e proporcionar mais conforto para os ocupantes. Na verdade, o que se parece mais com um MPV do que um SUV tradicional.

O fundador e CEO da marca, Li Xiang, reconhece que essa escolha de design não foi unânime dentro da empresa. Mas, ao que parece, o foco estava em garantir um bom espaço interno e eficiência energética — prioridades que podem fazer toda a diferença no dia a dia. Ele compara a primeira impressão do i8 com a do Tesla Model X, que também gerou polêmica com seu visual quando foi lançado.

Esse novo SUV é, na verdade, o segundo carro totalmente elétrico da Li Auto. Em março, a marca havia lançado o MPV Li Mega, e eles eram mais conhecidos por seus modelos com autonomia estendida, como os populares L6, L7, L8 e L9. Parece que agora a empresa quer realmente entrar na briga dos elétricos.

E para quem está preocupado com a questão do abastecimento, a Li Auto não ficou parada. A marca já conta com 2.826 estações de carregamento rápido espalhadas pela China e está se preparando para adicionar mais de 2.500 pontos focados especificamente no Li i8 até seu lançamento oficial.

Não dá para negar que o mercado chinês de carros elétricos está mais competitivo do que nunca. Marcas como Zeekr e Hyundai estão apostando pesado em inovações. A Zeekr, por exemplo, lançou recentemente seu primeiro híbrido, o 9X, enquanto a Hyundai trouxe o Elexio, que vem com bateria da BYD e uma cabine que parece saída de um filme de ficção científica.

Com o Li i8, a ideia da Li Auto é mudar nossa percepção sobre o que um SUV elétrico deve ser. O foco é onforto e eficiência, mesmo que isso signifique quebrar alguns estereótipos. Enquanto isso, a concorrência não dorme. A SAIC Motor já confirmou que vai lançar o novo MG4 elétrico em setembro e a Xpeng está se preparando para fazer frente ao Tesla Model Y com sua nova proposta, o G7.

Li Xiang garante que estão com tudo pronto: produção, treinamento das equipes e entregas estão no fim. Isso significa que logo logo vamos ver esse SUV pela nossa cidade! O cenário de elétricos só tende a esquentar nos próximos meses.