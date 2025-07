Isabel Veloso em remissão do câncer fala sobre perda de cabelo

Na terça-feira, 8 de julho, a influenciadora digital Isabel Veloso interagiu com seus seguidores nas redes sociais e respondeu a várias perguntas. Uma das questões que chamou a atenção foi sobre a possibilidade de ela ficar careca novamente durante seu tratamento de remissão do câncer. Isabel confirmou que, caso precise, poderá passar por esse processo.

Durante a conversa, ela revelou que uma de suas irmãs possui 50% de compatibilidade com ela. Ambas serão encaminhadas para Curitiba, no Paraná, para realizar exames que irão determinar se a irmã pode ser uma doadora de medula, ou se Isabel terá que enfrentar a fila de espera para encontrar outra doação.

Isabel explicou que, na fase do transplante, os pacientes costumam passar por uma quimioterapia intensa, que serve para destruir a medula óssea existente antes de receber a nova. Essa quimioterapia pode ter efeitos colaterais significativos, pois ataca não apenas as células cancerígenas, mas também as células saudáveis do organismo, incluindo as responsáveis pelo crescimento dos cabelos.

Atualmente, Isabel está em tratamento de imunoterapia, uma forma de tratamento que ajuda o sistema imunológico a identificar e combater as células do câncer. Ela destacou que, nesse estágio, seu cabelo permanece intacto, já que a imunoterapia tem um modo diferente de atuar no corpo, poupando as células do folículo capilar da queda.

Assim, a influenciadora compartilha sua jornada e os desafios que está enfrentando. O próximo passo para ela e sua irmã será a realização dos exames, que vão determinar o melhor caminho a seguir no tratamento.