Leapmotor C10 e B10 fazem estreia de SUVs no Brasil

A Leapmotor, nova estrela chinesa no universo automobilístico, está chegando com tudo ao Brasil em 2025. Essa fabricante, que já é conhecida na Ásia por combinar tecnologia de ponta e preços acessíveis, já enviou suas primeiras unidades para cá. Os modelos escolhidos para iniciar essa jornada são os SUVs C10 e B10, ambos eletrificados e projetados com a cara do nosso mercado.

Um ponto que promete chamar a atenção dos motoristas brasileiros é a diversidade das motorizações. Um destaque é a opção REEV, que une um motor elétrico a um motor a combustão que funciona apenas como gerador. Para quem tem aquele péssimo hábito de rodar longas distâncias sem pensar onde vai recarregar, essa solução é um verdadeiro alívio, especialmente em regiões onde a infraestrutura de recarga ainda deixa a desejar.

Quando falamos da logística, tem muita coisa interessante também. A Leapmotor decidiu adotar uma estratégia chamada “sobre águas”, o que significa que eles resolveram toda a burocracia antes mesmo do navio chegar. Isso faz com que a chegada dos veículos seja muito mais ágil, algo fundamental num mercado em constante expansão.

Voltando aos modelos, o C10 é impressionante, com uma autonomia que pode chegar a até 1.190 km na versão REEV. Já o B10 é um pouco mais compacto, mas também não deixa a desejar, com potências variando entre 180 e 218 cv e uma recarga ultrarrápida que promete devolver parte da energia da bateria em apenas 20 minutos. Para quem já ficou em um ponto de recarga, isso é música para os ouvidos.

A Leapmotor não está apenas de olhos no Brasil por acaso. A empresa vendeu mais de 50 mil carros em um único mês em julho de 2025, consolidando sua posição entre as líderes das startups chinesas de veículos elétricos. O Brasil faz parte de um plano de expansão global e, segundo eles, pode até rolar uma produção local no futuro.

E quanto aos preços? A Leapmotor não revelou muito ainda, mas promete que seus modelos vão chegar com preços competitivos, prontos para brigar nesse mercado que cada vez mais adota os elétricos. Para quem é apaixonado por carros, essa é uma novidade que com certeza vai agitar as ruas nos próximos anos!