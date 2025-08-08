André Hernan fecha contrato com a ESPN para conteúdo digital

André Hernan é o Novo Reforço da ESPN

O jornalista André Hernan acaba de ser anunciado como o mais recente contratado da ESPN. Ele vai se juntar à equipe digital do canal, que faz parte do grupo Disney, e começará a trabalhar em diversas produções voltadas para o público online.

Apesar desse novo compromisso, Hernan continuará atuando em outros projetos. Ele permanecerá contribuintes com a Amazon e também manterá seu canal no YouTube. Além disso, o jornalista mantém um vínculo com a casa de apostas Betano, que ainda está ativo.

Por outro lado, a mudança representa o fim da parceria de André Hernan com o Canal UOL, onde ele já havia trabalhado anteriormente.

A ESPN e o jornalista foram contactados para comentar sobre o acordo, mas até o momento não houve retorno. A expectativa é que um anúncio oficial sobre a contratação seja realizado em breve.