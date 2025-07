Leapmotor B01 alcança 10 mil unidades produzidas na China

A Leapmotor acaba de celebrar um feito e tanto na China: em menos de uma semana, já sai da linha de produção a 10.000ª unidade do sedã elétrico B01. A notícia foi divulgada nas redes sociais, onde a marca se orgulhou da velocidade impressionante em que esse modelo foi fabricado.

O B01, lançado em 24 de julho, tem um preço inicial de 89.800 RMB (cerca de 12,5 mil dólares). Em apenas três dias, ele acumulou mais de 10 mil pedidos confirmados. Um sucesso estrondoso que mostra como as pessoas estão buscando por opções mais acessíveis e sustentáveis. Se você tá a fim de um carro que entrega mais autonomia, vale olhar também para o Besturn Pony 2026, que promete novidades e novas cores por lá.

Entre os novos proprietários, mais de 70% optaram pela versão de longo alcance, que oferece nada menos que 650 km de autonomia. E tem mais: o vice-presidente da marca, Cao Li, revelou que 72% dos compradores têm menos de 35 anos. Isso sinaliza que a nova geração de motoristas está se jogando nos elétricos, buscando tecnologia e Economia.

O B01 vem em seis versões diferentes: uma com 430 km de autonomia, três com 550 km e duas com impressionantes 650 km, todas segundo o ciclo CLTC. Para quem não abre mão de tecnologia avançada, as versões mais caras estão equipadas com sensores LiDAR, que ajudam em recursos de condução autônoma. A preferência dos consumidores tem sido pela versão topo de linha, a de 650 km com LiDAR, sinal de que a segurança e a inovação são prioridades.

Além do B01, a Leapmotor tem outros modelos no mercado chinês, como o T03, B10, C01, C10, C11 e C16. Os primeiros são totalmente elétricos, enquanto os restantes também têm opções híbridas. Para quem está atento ao futuro, a marca já anunciou uma nova família chamada D-Series, começando com um SUV robusto.

E não é só a Leapmotor que está movimentando o mercado. Em junho, a marca alcançou 48.006 entregas, o que foi um recorde histórico para eles, e esse número se manteve no mês seguinte. Outra montadora chinesa, a Aito, já está preparando o lançamento do SUV M7 para setembro, mostrando que a concorrência está acirrada e cheia de novidades.

Com a autonomia se tornando um critério fundamental na escolha de um carro elétrico, empresas como a Li Auto já disponibilizam modelos com até 720 km de alcance. E para finalizar, a segurança nunca deve ficar de lado — o Nio Firefly, por exemplo, conquistou o título de carro pequeno mais seguro na China. Agora, se você tá pensando em fazer a transição para um elétrico, é bom ficar de olho nas opções e resenhas!