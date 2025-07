Kwid e Mobi superam R$ 80 mil e se tornam itens de luxo no Brasil

Mensalmente, sempre trazemos para vocês as novidades sobre os preços dos modelos mais acessíveis do mercado brasileiro. E, claro, a batalha entre Renault e Fiat pelo título de carro mais barato do Brasil nunca para. O Renault Kwid e o Fiat Mobi estão sempre próximos, se revezando na liderança dessa disputa, principalmente em momentos de reajuste.

Recentemente, o Renault Kwid na versão Zen passou por uma atualização de preço, seguindo a tendência do Mobi, que já tinha sido reajustado. O novo preço do Kwid agora beira os R$ 80 mil, enquanto o Mobi inicia sua tabela a partir de R$ 80.990. Essa movimentação tem deixado o acesso aos carros de entrada cada vez mais complicado para o consumidor comum, não é mesmo?

O Kwid, agora com preço inicial de R$ 80.690, traz um bom pacote de itens de série. Você conta com quatro airbags, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos e até alerta de pressão dos pneus. Sem falar no painel digital que é puro charme! Embaixo do capô, ele mantém o motor 1.0 SCe, com 71 cv quando abastecido com etanol, oferecendo um consumo médio bastante interessante: 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada com gasolina.

Se você parar para pensar, nos últimos dez anos, os preços dos carros populares aumentaram significativamente. Com o salário mínimo atual de R$ 1.518, você precisaria juntar cerca de 53,4 salários para comprar um Fiat Mobi ou 53,1 para o Renault Kwid. Um comparativo interessante é que, em 2016, quando o Mobi foi lançado, o preço era R$ 35.800 e o salário mínimo estava em R$ 880. Na época, eram necessários 40,7 salários mínimos para adquirir um Mobi.

Com a inflação e a crise do mercado, os carros que antes eram voltados para a população agora parecem estar seguindo um caminho diferente. Em tempos de crise, o que se vê é uma migração do foco das famílias para as locadoras e empresas que compram esses modelos, tornando os carros populares cada vez menos acessíveis.

É impressionante notar que, enquanto a inflação do IPCA foi em torno de 77% na última década, o preço dos carros subiu absurdamente mais. Um exemplo claro é o Fiat Mobi, que deveria custar hoje cerca de R$ 56.642, mas está sendo vendido a R$ 80.990. Isso representa um aumento bem acima do que os consumidores esperavam.

E não podemos ignorar a questão da acessibilidade. Entre as dificuldades do financiamento, com a Selic lá em cima, e os preços muitas vezes fora da realidade, o sonho do carro novo tem se tornado cada vez mais complicado. O governo agora planeja o programa Carro Sustentável, prometendo reverter essa situação. Mas será que as montadoras vão repassar esses incentivos para os consumidores? Essa é uma grande incógnita.

Enquanto o mercado se ajusta e as próximas mudanças vêm por aí, é uma pena ver como modelos que deveriam ser acessíveis estão se distanciando do público que realmente precisa e deseja. O futuro é incerto, mas vale ficar de olho nos desdobramentos.