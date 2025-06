Koenigsegg apresenta Jesko Sadair’s Spear, o mais veloz da marca

O novo Koenigsegg Sadair’s Spear chegou para agitar o mundo dos hipercarros. Ele se junta ao Jesko Attack, focado em pistas, e ao Absolut, projetado para velocidade máxima. Imagine um modelo que mistura o melhor dos dois — este é o Sadair’s Spear, que promete ser ainda mais radical para quem adora acelerar em circuitos, mas sem deixar de lado o asfalto das ruas.

Agora, vamos falar do nome, que tem uma história emocional. O Sadair’s Spear é uma homenagem ao cavalo que o pai de Christian von Koenigsegg montou em sua última corrida como jóquei, lá em 1976. Embora não tenha “Jesko” no título, esse modelo mantém a tradição familiar da marca sueca.

Com um visual afiado e detalhes que impressionam, o Sadair’s Spear é uma verdadeira fera nas pistas. Ele traz um pacote aerodinâmico aprimorado, com entradas de ar redesenhadas, um difusor maior e uma asa traseira ativa que faz a diferença na estabilidade e na eficiência em alta velocidade. Se você já dirigiu em alta velocidade, sabe o quanto a aerodinâmica conta.

Sob o capô, temos um motor V8 5.0 biturbo que entrega uma potência de 1.321 cv rodando com gasolina comum, podendo chegar a impressionantes 1.651 cv com combustível E85, que mistura etanol e gasolina. E o torque? Ele é de 152 kgfm, uma força de tirar o fôlego. Além disso, o Sadair’s Spear perdeu cerca de 77 kg em relação ao Jesko Attack, ficando com um peso seco de apenas 1.320 kg. Para quem curte acelerar em circuito, essa redução faz toda a diferença.

As rodas de carbono, com sete raios, garantem um visual esportivo e leve. O resultado disso tudo é que ele é 1,1 segundo mais rápido que o Jesko Attack no famoso Gotland Ring, na Suécia. Quem já pegou uma pista assim sabe como cada segundo conta!

Em termos de pneus, o Sadair’s Spear vem com os Michelin Pilot Sport Cup 2, medindo 275/35 R20 na frente e 335/30 R21 atrás. Se precisar de ainda mais aderência, existe a opção pelos pneus Cup 2 R. Para parar toda essa potência, os freios de carbono-cerâmica foram atualizados e contam com novas pastilhas, essenciais para quem tem um pé pesado.

Dentro do carro, as coisas são bem práticas. Ele possui carregamento por indução e entradas USB, mas ainda assim ficou mais leve ao perder um pouco do isolamento acústico. Cintos de seis pontos estão disponíveis, garantindo segurança em trajetória rápida.

Ficou interessado? Então é bom se apressar, porque a produção foi limitada a apenas 30 unidades, e todas já foram vendidas após um evento exclusivo. A expectativa é que seus novos donos façam jus a esse verdadeiro bólido nas estradas e pistas do mundo.

Se você é apaixonado por velocidade e design, o Koenigsegg Sadair’s Spear é mais uma prova de que a engenharia automotiva não tem limites.