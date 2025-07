Kicks Play Active Plus com R$ 28 mil de desconto é mais barato que Polo

O Nissan Kicks Play Active Plus está com uma super oportunidade para o público PcD durante a campanha de vendas diretas, que vai até o final de julho. Se você se encaixa nos critérios, pode garantir a isenção do IPI, economizando R$ 16.201. Além disso, ainda rola um bônus de fábrica de R$ 11.799.

Falando em valores, o preço sugerido para o Kicks Active Plus CVT é de R$ 117.990 para o público em geral. Mas para quem é PcD, o valor cai para apenas R$ 89.990. Isso dá um desconto incrível de R$ 28.000! Vale lembrar que esses preços são para as cores sólidas; se você quiser uma pintura metálica ou perolizada, basta somar R$ 2.000 ao total.

Para aproveitar essa oferta, é necessário passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo de um profissional do SUS ou autorizado pelo Detran. Nas concessionárias, a galera pode tirar todas as dúvidas sobre a documentação, prazos e o processo de faturamento. Assim, fica tudo mais tranquilo na hora da compra.

Se você quer entender melhor as isenções de impostos, como o IPI e o ICMS, uma dica é conferir os sites da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do seu estado.

### Detalhes do Nissan Kicks Play Active Plus

O Nissan Kicks Play Active Plus vem com uma série de itens que fazem diferença no dia a dia. Ele tem abertura e fechamento das portas pelo controle remoto, ar-condicionado e bancos dianteiros com a tecnologia Zero Gravity, que deixa a viagem muito mais confortável. O volante é bem prático, com ajuste de altura e profundidade, além de controle do piloto automático — ótima opção para quem pega estrada.

O porta-malas é iluminado, o que ajuda na hora de achar algo às escuras, e o carro traz também um aerofólio na cor da carroceria e lanternas traseiras em LED que dão um toque moderno.

Os retrovisores têm regulagem elétrica e indicador de direção em LED, tudo pintado na cor do veículo. E a segurança não fica de lado: o Kicks oferece airbag duplo frontal, laterais e de cortina, além de cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros. Uma proteção extra é sempre bem-vinda, né?

Sobre a dirigibilidade, o carro é equipado com controle de tração e estabilidade, desembaçador do vidro traseiro com temporizador e sistema inteligente de partida em rampa (HSA). E para quem gosta de música durante o trajeto, ele tem um sistema de áudio bem completo, com tela touchscreen colorida de 7”, rádio AM/FM, Bluetooth e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

O Kicks é um SUV que combina conforto, tecnologia e segurança, perfeito para quem busca um carro para o dia a dia ou para aquela viagem de fim de semana. Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena dar uma passadinha na concessionária e conferir de perto. Com esse desconto especial, o Kicks pode ser a escolha certa para você!